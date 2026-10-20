24 Канал підготував добірку найцікавіших стрічок про кулінарний світ, які варто переглянути саме зараз.

"Кухар на колесах" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,3

Шеф-кухар Карл Каспер зі скандалом втрачає роботу в престижному ресторані Лос-Анджелеса. Це сталося одразу після публічної сварки з впливовим критиком Рамзі Мітчелом. Карл вирішує розпочати все з нуля і купує старий фургон, щоб відкрити власний пересувний заклад із кубинськими сендвічами. Разом зі своїм малим сином Персі та вірним другом Мартіном він вирушає у подорож Америкою. Ця мандрівка допомагає Карлу відновити стосунки з родиною і повернути втрачену пристрасть до кулінарії.

"Кухар на колесах": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну душевність та життєствердний тон історії режисера Джона Фавро. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за передбачуваний сценарій і відсутність глибокого драматичного конфлікту в другій половині фільму.

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"Меню" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,1

Молода пара Марго та Тайлер прибуває на віддалений острів, щоб відвідати ексклюзивний ресторан Готорн. Саме там готує всесвітньо відомий шеф-кухар Джуліан Словік. Гості очікують на вишукану дегустацію дорогих страв, але кулінарний геній підготував для багатіїв приголомшливий перформанс. З кожною новою подачею їжі розкриваються брудні таємниці відвідувачів, а атмосфера в залі стає смертельно небезпечною.

"Меню": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу акторську гру Рейфа Файнса та гостру соціальну сатиру на елітарну культуру споживання. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за поверхневе розкриття другорядних персонажів і місцями нелогічні дії головних героїв, що трохи псує загальне враження від трилера.

"Шеф Адам Джонс" (2015)

Рейтинг IMDb: 6,6

Надзвичайно успішний шеф-кухар Адам Джонс руйнує власну кар'єру в Парижі через згубні залежності та нестерпний характер. Пройшовши період реабілітації, чоловік приїжджає до Лондона, щоб зібрати нову команду і здобути найвищу кулінарну нагороду – третю зірку "Мішлен". Він наймає талановиту дівчину Елен та інших колишніх колег, але його агресивні методи керівництва постійно провокують конфлікти на кухні. Адаму доводиться навчитися довіряти людям і приборкати власне его, аби не втратити останній шанс на успіх.

"Шеф Адам Джонс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають шалену енергетику Бредлі Купера та реалістичне зображення напруженої роботи професійної кухні. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за використання шаблонних сюжетних ходів і надмірну романтизацію токсичної поведінки головного героя, що робить його емоційну трансформацію менш переконливою.

До речі, ми маємо для вас ще одну добірку кулінарних фільмів, які вам точно захочеться передивитися.