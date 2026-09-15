24 Канал зібрав 5 атмосферних фільмів про кухарів, їжу та людей, яким одного рецепта виявилося замало.
"З любов'ю, Сара"
Рік: 2020
Жанр: комедія, драма, романтика
IMDb: 6,2
Після смерті Сари її донька, мати та найкраща подруга вирішують здійснити її мрію – відкрити пекарню в лондонському Ноттінг-Гіллі. Так з'являється місце, де разом із тістечками доводиться випікати ще й нові стосунки.
Що кажуть критики та глядачі: на Rotten Tomatoes – 63% від критиків і 59% від аудиторії. Фільм називають теплим і милим, але дещо повільним.
"З любов'ю, Сара": дивитись трейлер
"Прянощі та пристрасті"
Рік: 2014
Жанр: комедія, драма
IMDb: 7,3
Індійська родина переїжджає до Франції та відкриває ресторан просто навпроти закладу із зіркою Michelin. Його власниця мадам Меллорі, звичайно, у захваті приблизно настільки, наскільки французький шеф може бути у захваті від запаху карі через дорогу.
Поступово кулінарна війна перетворюється на історію про талант, кохання та те, що французька й індійська кухня все-таки можуть ужитися на одній вулиці.
Що кажуть критики та глядачі: 69% критиків і 81% глядачів на Rotten Tomatoes. Оглядачі називають сюжет передбачуваним, зате аудиторії явно сподобалися атмосфера, їжа та Гелен Міррен.
"Прянощі та пристрасті": дивитись трейлер
"Смак пристрасті"
Рік: 2023
Жанр: драма, романтика
IMDb: 7,4
Кухарка Ежені вже 20 років працює поруч із гурманом Доденом. Вони готують неймовірні страви, розуміють одне одного майже без слів і поступово перетворюють кухню на одну довгу історію кохання.
Що кажуть критики та глядачі: практично суцільне захоплення – 97% від критиків і 93% від глядачів на Rotten Tomatoes. Особливо хвалять операторську роботу, Джульєт Бінош і те, як приготування їжі перетворюється на окрему мову кохання.
"Смак пристрасті": дивитись трейлер
"Шеф"
Рік: 2012
Жанр: комедія
IMDb: 6,6
Знаменитий кухар Александр Лагард ризикує втратити свій ресторан і зірку через нового керівника, який раптом вирішує, що молекулярна кухня – це майбутнє, а старі рецепти пора відправити на пенсію.
На допомогу приходить талановитий, але трохи хаотичний кухар Жакі. Далі – багато французької їжі, суперечок і кухонного абсурду.
Що кажуть критики та глядачі: критики були суворішими – 45%, глядачі дали 57%. Одні називали фільм передбачуваним, інші – легкою та веселою комедією, яку приємно дивитися саме через Жана Рено й кулінарну тему.
"Шеф": дивитись трейлер
"Кухонна бригада"
Рік: 2022
Жанр: комедія, драма
IMDb: 6,3
Кеті мріє відкрити власний ресторан, але фінанси їй цього не дозволяють. Вона влаштовується кухаркою до центру для молодих мігрантів – і спочатку зовсім не в захваті від нового місця.
Згодом кухня стає способом знайти спільну мову з підлітками, а її тимчасова робота – чимось значно важливішим.
Що кажуть критики та глядачі: 82% від критиків і 75% від аудиторії на Rotten Tomatoes. Фільм хвалять за теплоту й гумор, хоча частина оглядачів критикує його за надто спрощений погляд на тему міграції.
"Кухонна бригада": дивитись трейлер
Маємо для вас ще добірку легких комедій на вечір – те, що дооможе розслабитись.