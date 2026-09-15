24 Канал зібрав 5 атмосферних фільмів про кухарів, їжу та людей, яким одного рецепта виявилося замало.

"З любов'ю, Сара"

Рік: 2020

Жанр: комедія, драма, романтика

IMDb: 6,2

Після смерті Сари її донька, мати та найкраща подруга вирішують здійснити її мрію – відкрити пекарню в лондонському Ноттінг-Гіллі. Так з'являється місце, де разом із тістечками доводиться випікати ще й нові стосунки.

Що кажуть критики та глядачі: на Rotten Tomatoes – 63% від критиків і 59% від аудиторії. Фільм називають теплим і милим, але дещо повільним.

"З любов'ю, Сара": дивитись трейлер

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"Прянощі та пристрасті"

Рік: 2014

Жанр: комедія, драма

IMDb: 7,3

Індійська родина переїжджає до Франції та відкриває ресторан просто навпроти закладу із зіркою Michelin. Його власниця мадам Меллорі, звичайно, у захваті приблизно настільки, наскільки французький шеф може бути у захваті від запаху карі через дорогу.

Поступово кулінарна війна перетворюється на історію про талант, кохання та те, що французька й індійська кухня все-таки можуть ужитися на одній вулиці.

Що кажуть критики та глядачі: 69% критиків і 81% глядачів на Rotten Tomatoes. Оглядачі називають сюжет передбачуваним, зате аудиторії явно сподобалися атмосфера, їжа та Гелен Міррен.

"Прянощі та пристрасті": дивитись трейлер

"Смак пристрасті"

Рік: 2023

Жанр: драма, романтика

IMDb: 7,4

Кухарка Ежені вже 20 років працює поруч із гурманом Доденом. Вони готують неймовірні страви, розуміють одне одного майже без слів і поступово перетворюють кухню на одну довгу історію кохання.

Що кажуть критики та глядачі: практично суцільне захоплення – 97% від критиків і 93% від глядачів на Rotten Tomatoes. Особливо хвалять операторську роботу, Джульєт Бінош і те, як приготування їжі перетворюється на окрему мову кохання.

"Смак пристрасті": дивитись трейлер

"Шеф"

Рік: 2012

Жанр: комедія

IMDb: 6,6

Знаменитий кухар Александр Лагард ризикує втратити свій ресторан і зірку через нового керівника, який раптом вирішує, що молекулярна кухня – це майбутнє, а старі рецепти пора відправити на пенсію.

На допомогу приходить талановитий, але трохи хаотичний кухар Жакі. Далі – багато французької їжі, суперечок і кухонного абсурду.

Що кажуть критики та глядачі: критики були суворішими – 45%, глядачі дали 57%. Одні називали фільм передбачуваним, інші – легкою та веселою комедією, яку приємно дивитися саме через Жана Рено й кулінарну тему.

"Шеф": дивитись трейлер

"Кухонна бригада"

Рік: 2022

Жанр: комедія, драма

IMDb: 6,3

Кеті мріє відкрити власний ресторан, але фінанси їй цього не дозволяють. Вона влаштовується кухаркою до центру для молодих мігрантів – і спочатку зовсім не в захваті від нового місця.

Згодом кухня стає способом знайти спільну мову з підлітками, а її тимчасова робота – чимось значно важливішим.

Що кажуть критики та глядачі: 82% від критиків і 75% від аудиторії на Rotten Tomatoes. Фільм хвалять за теплоту й гумор, хоча частина оглядачів критикує його за надто спрощений погляд на тему міграції.

"Кухонна бригада": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку легких комедій на вечір – те, що дооможе розслабитись.