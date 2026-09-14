24 Канал зібрав 5 таких фільмів. Вони легкі, веселі й чудово підійдуть, щоб трохи відпочити та підняти собі настрій.

"Підстава"

IMDb 6,5

Двоє молодих асистентів настільки втомилися від своїх трудоголіків-босів, що вигадують геніальний, як їм здається, план: закохати начальників одне в одного. Бо якщо керівник щасливий в особистому житті, можливо, він нарешті перестане писати о 23:48.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes він має 92%, а оглядачі особливо хвалять хімію між Зої Дойч і Гленом Пауеллом.

"Підстава": дивитись трейлер

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"Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогняної саги"

IMDb 6,5

Двоє музикантів з маленького ісландського містечка мріють виграти "Євробачення". А далі отримуємо Вілла Феррелла, Рейчел Мак-Адамс, неймовірні костюми, абсолютно серйозні обличчя під час максимально несерйозних пісень і приблизно все, за що ми любимо саме "Євробачення".

Що кажуть критики: думки розділилися – 63% на Rotten Tomatoes. Картину називають затягнутою і нерівною, але водночас хвалять за абсурдність, теплоту та щиру любов до самого конкурсу. Глядачі виявилися прихильнішими – 77% позитивних оцінок.



"Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогняної саги": дивитись трейлер

"Винний край"

IMDb 5,5

Шестеро подруг вирушають до винного регіону Напа, щоб відсвяткувати 50-річчя однієї з них. План чудовий: вино, красиві краєвиди, старі подруги. Що може піти не так? Як з'ясовується – дружба, життя і кількість випитого мають щодо цього власну думку.

Що кажуть критики: фільм отримав 66% на Rotten Tomatoes. Критики кажуть, що фільм не надто смішний, але дуже душевний.



"Винний край": дивитись трейлер

"Боги геві-металу"

IMDb 6,7

Двоє школярів хочуть створити метал-гурт і виграти Battle of the Bands. Є лише невеличка проблема: у їхній школі метал цікавить приблизно двох людей. І це вони самі. Пошуки третього учасника приводять їх до дівчини-віолончелістки, після чого починається суміш підліткової комедії, музики, дружби та тієї прекрасної фази життя, коли будь-яка незручна ситуація здається кінцем цивілізації.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes показує 62% від критиків і значно тепліші 83% від аудиторії. Оглядачі називають фільм трохи банальним, але хвалять молодих акторів, добродушність історії та її ставлення до підліткових аутсайдерів.

"Боги геві-металу": дивитись трейлер

"Дивись в обидва боки"

IMDb 6,3

Перед випуском з університету життя Наталі розділяється на дві паралельні версії. В одній вона дізнається про вагітність і залишається вдома, в іншій – переїжджає до Лос-Анджелеса будувати кар'єру.

Що кажуть критики: у фільму 62% від критиків та 72% від глядачів на Rotten Tomatoes. Рецензенти вважають, що цікаву задумку можна було розкрити глибше, проте хвалять чарівність Рейнгарт і легкий, оптимістичний тон історії.

"Дивись в обидва боки": дивитись трейлер

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