24 Канал собрал 5 таких фильмов. Они легкие, веселые и отлично подойдут, чтобы немного отдохнуть и поднять себе настроение.
"Подстава"
IMDb 6,5
Двое молодых помощников настолько устали от своих трудоголиков-боссов, что придумывают гениальный, как им кажется, план: влюбить начальников друг в друга. Ведь если руководитель счастлив в личной жизни, возможно, он наконец перестанет писать в 23:48.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 92%, а обозреватели особенно хвалят химию между Зои Дойч и Гленом Пауэллом.
"Подстава": смотреть трейлер
"Песенный конкурс „Евровидение“: История огненной саги"
IMDb 6,5
Двое музыкантов из маленького исландского городка мечтают выиграть "Евровидение". А дальше нас ждут Уилл Феррелл, Рэйчел МакАдамс, невероятные костюмы, абсолютно серьезные лица во время максимально несерьезных песен и примерно все, почему мы любим именно "Евровидение".
Что говорят критики: мнения разделились – 63% на Rotten Tomatoes. Фильм называют затянутым и неровным, но в то же время хвалят за абсурдность, теплоту и искреннюю любовь к самому конкурсу. Зрители оказались более благосклонными – 77% положительных оценок.
"Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги": смотреть трейлер
"Винодельческий край"
IMDb 5,5
Шесть подруг отправляются в винодельческий регион Напа, чтобы отпраздновать 50-летие одной из них. План великолепен: вино, красивые пейзажи, старые подруги. Что может пойти не так? Как выясняется, дружба, жизнь и количество выпитого имеют по этому вопросу собственное мнение.
Что говорят критики: фильм получил 66% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что фильм не слишком смешной, но очень душевный.
"Винный край": смотреть трейлер
"Боги хэви-метала"
IMDb 6,7
Двое школьников хотят создать метал-группу и выиграть Battle of the Bands. Есть только небольшая проблема: в их школе метал интересует примерно двух человек. И это они сами. Поиски третьего участника приводят их к девушке-виолончелистке, после чего начинается смесь подростковой комедии, музыки, дружбы и той прекрасной фазы жизни, когда любая неловкая ситуация кажется концом цивилизации.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes показывает 62% одобрительных отзывов от критиков и значительно более теплые 83% от зрителей. Обозреватели называют фильм немного банальным, но хвалят молодых актеров, добродушие истории и ее отношение к подростковым аутсайдерам.
"Боги хэви-метала": смотреть трейлер
"Смотри в обе стороны"
IMDb 6,3
Перед выпуском из университета жизнь Натали разделяется на две параллельные версии. В одной она узнает о беременности и остается дома, в другой – переезжает в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру.
Что говорят критики: у фильма 62% от критиков и 72% от зрителей на Rotten Tomatoes. Рецензенты считают, что интересную задумку можно было раскрыть глубже, однако хвалят очарование Рейнгарт и легкий, оптимистичный тон истории.
"Смотри в обе стороны": посмотреть трейлер
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