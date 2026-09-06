Нет? Тогда посмотрите, какие фильмы собрал 24 Канал в этой подборке. Они отлично подойдут для вечера, когда хочется не думать о сложных вещах, а просто включить кино и получить свою порцию
"Кейт и Лео"
Год: 2001
Жанр: романтическая комедия, фэнтези
Режиссер: Джеймс Менголд
В ролях: Мэг Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брэдли Уитфорд
IMDb: 6,4
"Кейт и Лео" / Фото imdb
О чем фильм:
Кейт – современная успешная женщина из Нью-Йорка, которая давно уже не особо верит в большую романтику. А Леопольд – настоящий герцог из XIX века. Благодаря странному временному порталу мужчина оказывается в современном Нью-Йорке, где знакомится с Кейт. И тут начинается классическое "мы из разных миров, но почему-то здесь явно происходит".
Что говорят критики и зрители:
Критики не были в восторге – на Rotten Tomatoes у фильма 52%, а на Metacritic – 44/100. Основные претензии касались предсказуемости и не очень логичной истории с путешествиями во времени. В то же время Хью Джекман получил немало комплиментов, а зрители оценили картину более тепло.
"Дюплекс"
Год: 2003
Жанр: черная комедия
Режиссер: Дэнни ДеВито
В ролях: Бен Стиллер, Дрю Берримор, Эйлин Эсселл
IMDb: 5,9
"Дюплекс" / Фото imdb
О чем фильм:
Молодая пара Алекс и Нэнси наконец находит квартиру своей мечты в Нью-Йорке. Единственная проблема – наверху живет пожилая соседка, которая совершенно не собирается никуда переезжать. Сначала супруги пытаются просто пережить ее странные выходки, но постепенно мысли о том, "как избавиться от этой проблемы", становятся все более радикальными.
Что говорят критики и зрители:
Критики разделились, но в целом были строги: Rotten Tomatoes дал фильму всего 36%, а Metacritic – 50/100. Зрители относятся к фильму чуть более благосклонно – главным плюсом называют черный юмор и игру Эйлин Эсселл в роли соседки, способной довести до нервного тика даже самого спокойного человека.
"Женщина-кошка"
Год: 2004
Жанр: супергеройский боевик, приключения
Режиссер: Питоф
В ролях: Хэлли Берри, Шэрон Стоун, Бенджамин Бретт
IMDb: 3,5
"Женщина-кошка" / Фото imdb
О чем фильм:
Пэйшенс Филлипс работает дизайнером в большой косметической компании и случайно узнает об опасной тайне своих работодателей. После этого ее жизнь меняется навсегда: женщина обретает сверхъестественные способности, становится Женщиной-кошкой и отправляется разбираться с теми, кто решил поиграть в корпоративное зло.
Что говорят критики и зрители:
Здесь все настолько печально, что даже кошка не спасет. На Rotten Tomatoes фильм получил всего 8% от критиков и 18% от зрителей, а на IMDb – 3,5/10. Критики фактически сошлись в одном: Хэлли Берри – едва ли не единственное, что действительно работает в этом фильме.
"Мисс Конгениальность"
Год: 2000
Жанр: комедия, боевик, криминал
Режиссер: Дональд Петри
В ролях: Сандра Баллок, Майкл Кейн, Бенджамин Бретт
IMDb: 6,4
"Мисс Конгениальность" / Фото imdb
О чем фильм:
Агент ФБР Грейси Харт привыкла работать с бандитами, а не ходить на каблуках и улыбаться перед камерами. Но когда возникает угроза теракта на конкурсе "Мисс США", именно ей приходится перевоплотиться в конкурсантку. Проблема лишь в одном: Грейси совершенно не умеет быть "леди".
Что говорят критики и зрители:
Критики поставили фильму всего 42% на Rotten Tomatoes и 43/100 на Metacritic. Сценарий называли слишком простым и похожим на ситком, зато Сандра Баллок получила почти все комплименты – именно ее харизма, по словам критиков, спасает картину.
"Миллионер по случайности"
Год: 2002
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Стивен Брилл
В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стив Бушеми
IMDb: 5,8
"Миллионер по воле случая" / Фото imdb
О чем фильм:
Лонгфелло Дидс – простой парень из маленького городка, владеющий пиццерией. Но однажды выясняется, что он унаследовал огромное состояние и долю в медиаимперии. Нью-Йорк встречает нового миллиардера журналистами, бизнесменами и людьми, которые очень быстро хотят стать его друзьями.
Среди них – журналистка Бэйб, которая сначала пытается использовать Дидса ради сенсации, но потом, конечно же, влюбляется. Ведь в романтических комедиях даже миллиардное наследство без любовной линии долго не продержится.
Что говорят критики и зрители:
Критики фильм особо не пощадили: его называли шаблонным и слабее оригинальной ленты Фрэнка Капри. В то же время реакция зрителей была гораздо теплее – фильм в свое время стал кассовым хитом, а аудитория оценила его простой юмор и хорошую историю.
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