Нет? Тогда посмотрите, какие фильмы собрал 24 Канал в этой подборке. Они отлично подойдут для вечера, когда хочется не думать о сложных вещах, а просто включить кино и получить свою порцию

"Кейт и Лео"

Год: 2001

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

Режиссер: Джеймс Менголд

В ролях: Мэг Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брэдли Уитфорд

IMDb: 6,4



"Кейт и Лео" / Фото imdb



О чем фильм:

Кейт – современная успешная женщина из Нью-Йорка, которая давно уже не особо верит в большую романтику. А Леопольд – настоящий герцог из XIX века. Благодаря странному временному порталу мужчина оказывается в современном Нью-Йорке, где знакомится с Кейт. И тут начинается классическое "мы из разных миров, но почему-то здесь явно происходит".

Что говорят критики и зрители:

Критики не были в восторге – на Rotten Tomatoes у фильма 52%, а на Metacritic – 44/100. Основные претензии касались предсказуемости и не очень логичной истории с путешествиями во времени. В то же время Хью Джекман получил немало комплиментов, а зрители оценили картину более тепло.

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"Дюплекс"

Год: 2003

Жанр: черная комедия

Режиссер: Дэнни ДеВито

В ролях: Бен Стиллер, Дрю Берримор, Эйлин Эсселл

IMDb: 5,9



"Дюплекс" / Фото imdb



О чем фильм:

Молодая пара Алекс и Нэнси наконец находит квартиру своей мечты в Нью-Йорке. Единственная проблема – наверху живет пожилая соседка, которая совершенно не собирается никуда переезжать. Сначала супруги пытаются просто пережить ее странные выходки, но постепенно мысли о том, "как избавиться от этой проблемы", становятся все более радикальными.

Что говорят критики и зрители:

Критики разделились, но в целом были строги: Rotten Tomatoes дал фильму всего 36%, а Metacritic – 50/100. Зрители относятся к фильму чуть более благосклонно – главным плюсом называют черный юмор и игру Эйлин Эсселл в роли соседки, способной довести до нервного тика даже самого спокойного человека.

"Женщина-кошка"

Год: 2004

Жанр: супергеройский боевик, приключения

Режиссер: Питоф

В ролях: Хэлли Берри, Шэрон Стоун, Бенджамин Бретт

IMDb: 3,5



"Женщина-кошка" / Фото imdb



О чем фильм:

Пэйшенс Филлипс работает дизайнером в большой косметической компании и случайно узнает об опасной тайне своих работодателей. После этого ее жизнь меняется навсегда: женщина обретает сверхъестественные способности, становится Женщиной-кошкой и отправляется разбираться с теми, кто решил поиграть в корпоративное зло.

Что говорят критики и зрители:

Здесь все настолько печально, что даже кошка не спасет. На Rotten Tomatoes фильм получил всего 8% от критиков и 18% от зрителей, а на IMDb – 3,5/10. Критики фактически сошлись в одном: Хэлли Берри – едва ли не единственное, что действительно работает в этом фильме.

"Мисс Конгениальность"

Год: 2000

Жанр: комедия, боевик, криминал

Режиссер: Дональд Петри

В ролях: Сандра Баллок, Майкл Кейн, Бенджамин Бретт

IMDb: 6,4



"Мисс Конгениальность" / Фото imdb

О чем фильм:

Агент ФБР Грейси Харт привыкла работать с бандитами, а не ходить на каблуках и улыбаться перед камерами. Но когда возникает угроза теракта на конкурсе "Мисс США", именно ей приходится перевоплотиться в конкурсантку. Проблема лишь в одном: Грейси совершенно не умеет быть "леди".

Что говорят критики и зрители:

Критики поставили фильму всего 42% на Rotten Tomatoes и 43/100 на Metacritic. Сценарий называли слишком простым и похожим на ситком, зато Сандра Баллок получила почти все комплименты – именно ее харизма, по словам критиков, спасает картину.

"Миллионер по случайности"

Год: 2002

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Стивен Брилл

В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стив Бушеми

IMDb: 5,8



"Миллионер по воле случая" / Фото imdb

О чем фильм:

Лонгфелло Дидс – простой парень из маленького городка, владеющий пиццерией. Но однажды выясняется, что он унаследовал огромное состояние и долю в медиаимперии. Нью-Йорк встречает нового миллиардера журналистами, бизнесменами и людьми, которые очень быстро хотят стать его друзьями.

Среди них – журналистка Бэйб, которая сначала пытается использовать Дидса ради сенсации, но потом, конечно же, влюбляется. Ведь в романтических комедиях даже миллиардное наследство без любовной линии долго не продержится.

Что говорят критики и зрители:

Критики фильм особо не пощадили: его называли шаблонным и слабее оригинальной ленты Фрэнка Капри. В то же время реакция зрителей была гораздо теплее – фильм в свое время стал кассовым хитом, а аудитория оценила его простой юмор и хорошую историю.

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