Ні? Тоді дивіться, які 24 Канал фільми зібрав у добірку. Вони чудово підійдуть для вечора, коли хочеться не думати про складне, а просто увімкнути кіно і отримати свою порцію

"Кейт і Лео"

Рік: 2001

Жанр: романтична комедія, фентезі

Режисер: Джеймс Менголд

У ролях: Мег Раян, Г'ю Джекман, Лів Шрайбер, Бредлі Вітфорд

IMDb: 6,4



"Кейт і Лео" / Фото imdb



Про що фільм:

Кейт – сучасна успішна жінка з Нью-Йорка, яка давно не особливо вірить у велику романтику. А Леопольд – справжній герцог із XIX століття. Завдяки дивному часовому порталу чоловік опиняється у сучасному Нью-Йорку, де знайомиться з Кейт. І тут починається класичне "ми з різних світів, але щось тут явно відбувається".

Що кажуть критики та глядачі:

Критики були не в захваті – на Rotten Tomatoes у фільму 52%, а на Metacritic – 44/100. Основні претензії стосувалися передбачуваності та не дуже логічної історії з подорожами в часі. Водночас Г'ю Джекман отримав чимало компліментів, а глядачі оцінили стрічку тепліше.

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"Дюплекс"

Рік: 2003

Жанр: чорна комедія

Режисер: Денні ДеВіто

У ролях: Бен Стіллер, Дрю Беррімор, Ейлін Есселл

IMDb: 5,9



"Дюплекс" / Фото imdb



Про що фільм:

Молода пара Алекс і Ненсі нарешті знаходить квартиру мрії у Нью-Йорку. Єдина проблема – нагорі живе літня сусідка, яка абсолютно не збирається нікуди переїжджати. Спочатку подружжя намагається просто пережити її дивні витівки, але поступово думки про «як позбутися цієї проблеми» стають дедалі радикальнішими.

Що кажуть критики та глядачі:

Критики розділилися, але загалом були суворими: Rotten Tomatoes дав фільму лише 36%, а Metacritic – 50/100. Глядачі ставляться трохи прихильніше – головним плюсом називають чорний гумор і гру Ейлін Есселл у ролі сусідки, яка здатна довести до нервового тіку навіть найспокійнішу людину.

"Жінка-кішка"

Рік: 2004

Жанр: супергеройський бойовик, пригоди

Режисер: Пітоф

У ролях: Геллі Беррі, Шерон Стоун, Бенджамін Бретт

IMDb: 3,5



"Жінка-кішка" / Фото imdb



Про що фільм:

Пейшенс Філліпс працює дизайнеркою у великій косметичній компанії та випадково дізнається про небезпечну таємницю роботодавців. Після цього її життя змінюється назавжди: жінка отримує надзвичайні здібності, стає Жінкою-кішкою і вирушає розбиратися з тими, хто вирішив погратися в корпоративне зло.

Що кажуть критики та глядачі:

Тут усе сумно настільки, що навіть кішка не врятує. На Rotten Tomatoes фільм має лише 8% від критиків і 18% від глядачів, а IMDb – 3,5/10. Критики фактично зійшлися на одному: Геллі Беррі – чи не єдине, що справді працює у цьому фільмі.

"Міс Конгеніальність"

Рік: 2000

Жанр: комедія, бойовик, кримінал

Режисер: Дональд Петрі

У ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамін Бретт

IMDb: 6,4



"Міс Конгеніальність" / Фото imdb

Про що фільм:

Агентка ФБР Грейсі Гарт звикла працювати з бандитами, а не ходити на підборах і посміхатися перед камерами. Але коли з'являється загроза теракту на конкурсі "Міс США", саме їй доводиться перевтілитися у конкурсантку. Проблема лише в одному: Грейсі абсолютно не вміє бути "леді".

Що кажуть критики та глядачі:

Критики поставили фільму лише 42% на Rotten Tomatoes і 43/100 на Metacritic. Сценарій називали надто простим і схожим на ситком, зате Сандра Буллок отримала майже всі компліменти – саме її харизма, за словами критиків, витягує стрічку.

"Мільйонер мимоволі"

Рік: 2002

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Стівен Брілл

У ролях: Адам Сендлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стів Бушемі

IMDb: 5,8



"Мільйонер мимоволі" / Фото imdb

Про що фільм:

Лонгфелло Дідс – простий хлопець із маленького містечка, який володіє піцерією. Але одного дня з'ясовується, що він успадкував величезні статки та частку медіаімперії. Нью-Йорк зустрічає нового мільярдера журналістами, бізнесменами й людьми, які дуже швидко хочуть стати його друзями.

Серед них – журналістка Бейб, яка спочатку намагається використати Дідса заради сенсації, але потім, звісно ж, закохується. Бо в романтичних комедіях навіть мільярдна спадщина без любовної лінії довго не живе.

Що кажуть критики та глядачі:

Критики фільм особливо не пожаліли: його називали шаблонним і слабшим за оригінальну стрічку Френка Капри. Водночас у глядачів реакція була значно теплішою – фільм свого часу став касовим хітом, а аудиторія оцінила його простий гумор і добру історію.

А ще не забувайте, що маємо для вас добірку класних мультфільмів, про які всі вже забули.



