І ні, це не просто "мультики з дитинства". Деякі з них були настільки драматичними, що сучасним сценаристам варто було б запитати себе: а дітям точно треба було показувати це все? 24 Канал вирішив додати вам трішки ностальгічного настрою і зібрав все у добірку.

"Балто"

Рік: 1995

Оцінка IMDb: 7,1

Про що мультфільм



"Балто" / Фото imdb



Аляска, 1925 рік. У містечку Ном спалахує епідемія дифтерії, а необхідні ліки знаходяться за сотні кілометрів. Єдина надія – команда їздових собак, яка має доставити медикаменти крізь снігову бурю.

Балто – напіввовк, якого інші собаки не дуже шанують, – опиняється серед тих, хто вирушає в небезпечну подорож. І, звісно, саме той, кого всі списали з рахунків, зрештою має шанс стати героєм.

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Що кажуть критики

На Rotten Tomatoes критики визнали, що мультфільм має енергійну анімацію та хорошу пригодницьку основу, але дорікали йому надмірною сентиментальністю та не надто глибокими персонажами.

"Спіріт: Душа прерій"

Рік: 2002

Оцінка IMDb: 7,2

Про що мультфільм



"Спіріт" / Фото imdb



Спіріт – дикий мустанг, який живе в американських преріях і категорично не збирається ставати чиїмось слухняним конем. Але зустріч із людьми змінює його життя: коня намагаються приручити, а він вперто бореться за свободу.

На шляху Спіріт знаходить дружбу, кохання і дуже багато причин остаточно переконатися, що люди – істоти складні й часом абсолютно нестерпні.

Що кажуть критики

Візуальну частину фільму критики хвалили особливо сильно. Водночас оцінки самої історії були неоднозначними: Metacritic дав стрічці 52/100, хоча окремі оглядачі називали анімацію надзвичайним досягненням.

"Земля первісних часів"

Рік: 1988

Оцінка: 7,4

Про що мультфільм



"Земля первісних часів" / Фото imdb



Маленький динозавр Літлфут залишається без матері після нападу хижака. Перед смертю вона встигає розповісти йому про Велику Долину – місце, де ще є вода, рослини та інші динозаври.

Разом із новими друзями він вирушає туди через небезпечний доісторичний світ. І якщо ви дивилися це в дитинстві, то, ймовірно, досі пам’ятаєте ту сцену з мамою Літлфута. Так, творці справді вирішили, що дитячій аудиторії не завадить трохи екзистенційної травми.

Що кажуть критики

Критики загалом позитивно оцінили мультфільм за красиву анімацію, емоційність і теми дорослішання. Metacritic називає реакцію критиків переважно позитивною, а Rotten Tomatoes відзначає його як красиву й по-справжньому зворушливу історію.

"Горбань з Нотр-Дама"

Рік: 1996

Оцінка: 7

Про що мультфільм



"Горбань з Нотр-Дама" / Фото imdb



Квазімодо живе у дзвіниці Нотр-Дама, практично ізольований від світу. Його єдиними друзями стають кам’яні гаргульї. Але одного дня він знайомиться з Есмеральдою – і вперше отримує шанс побачити світ за межами собору.

А далі починається історія про кохання, ревнощі, дискримінацію, релігійну одержимість і боротьбу за свободу. Так, Disney у 1996 році вирішив зробити дитячий мультфільм про дуже дорослі проблеми.

Що кажуть критики

Критики високо оцінили візуальну частину, серйозні теми та посил про толерантність. Metacritic дав стрічці 74/100, причому 82% рецензій були позитивними.

"Принцеса Лебідь"

Рік: 1994

Оцінка: 6,5

Про що мультфільм



"Принцеса Лебідь" / Фото imdb



Принцеса Одетта стає жертвою прокляття злого чаклуна Ротбарта і перетворюється на лебедя. Вдень – птах, вночі – людина. Єдина можливість зняти прокляття – справжнє кохання принца Дерека.

Тобто класична казка: злий чаклун, прокляття, принц, принцеса і дуже конкретний дедлайн на романтичні почуття.

Що кажуть критики

Тут цікаво: Rotten Tomatoes має досить стриману оцінку критиків – 46%, але Metacritic значно прихильніший – 70/100. Оглядачі хвалили мальовничу анімацію, музику та атмосферу, хоча визнавали, що мультфільм явно орієнтується на формулу Disney.

Ось ще одна добірка фільмів для родинного перегляду – від пригод і фантастики до добрих історій, які сподобаються і дітям, і дорослим.



