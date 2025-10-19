От зловещих злодеев до настоящих героев, от конфликтов к дружбе, и от уныния до шага в счастливое будущее – именно такими должны быть фильмы для семейного просмотра. 24 Канал уже подготовил подборку кинолент, которые подойдут для совместного досуга.

Смотрите также 3 легкие украинские фильмы, которые помогут расслабиться вечером

Что посмотреть в семейном кругу?

"Хроники Нарнии", 2005

Во время войны четверо детей, Люси, Эдмунд, Сьюзан и Питер, находят волшебный шкаф, что переносит их в мир Нарнии. Эта страна попала под власть злой Белой Колдуньи, которая сделала ее вечно зимней. Вместе со львом Асланом дети вступают в битву за освобождение Нарнии, где каждый из них проходит свой путь мужества, предательства и искупления.

"Хроники Нарнии": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения Паддингтона", 2014

Милый мишка из далеких джунглей Перу отправляется в Лондон в поисках нового дома. Там он знакомится с семьей Браунов, которая решает приютить его. Паддингтон постоянно попадает в забавные ситуации, и вдруг на него начинает охотиться охотница за чучелами животных…

"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мост в Терабитию", 2007

Двое школьников создают в своем воображении волшебный мир под названием Терабития, куда убегают от реальности, школьных проблем и одиночества. В этом сказочном лесу они – король и королева, которые сражаются с вымышленными существами. Но сказка внезапно обрывается трагедией.

"Мост в Терабитию": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девять жизней", 2016

Том Бренд – успешный бизнесмен, который постоянно занят работой и забывает о семье. В канун дня рождения дочери он покупает ей кота, но после несчастного случая оказывается... в теле этого животного! Чтобы вернуть себе человеческую жизнь, ему придется научиться состраданию, терпению и любви к близким.

"Девять жизней": смотрите онлайн трейлер фильма

"Колдунья", 2014

Когда-то добрая и искренняя фея становится жестокой после измены человека, которого искренне любила. Она накладывает проклятие на его дочь – новорожденную принцессу Аврору. Но со временем понимает, что девочка – единственная, кто может вернуть ей способность любить.

"Колдунья": смотрите онлайн трейлер фильма

Но это еще далеко не весь список, что можно посмотреть всей семьей.

"Большой красный пес Клиффорд", 2021;

"Мавка. Лесная песня", 2023;

"Алиса в стране чудес", 2010 / "Алиса в Зазеркалье", 2016;

"Оптом дешевле", 2003;

"Лило и Стич", 2025.

Также рекомендуем посмотреть мультфильмы от компании Walt Disney, которые вернут в детство.