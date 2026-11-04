После просмотра этих фильмов захочется проверить телефон партнера: 3 истории об измене

"24 Канал" собрал три фильма, посвященных измене, в которых запретная страсть превращается в опасную игру, а одна ошибка может разрушить сразу несколько жизней.

Adv

популярные видео

"Неверная", 2002

Жанр: драма, эротический триллер

IMDb: 6,7

У Конни есть муж, ребенок и вполне счастливая жизнь. Но случайная встреча с молодым французом превращается в страстный роман. Пока женщина наслаждается двойной жизнью, ее муж начинает подозревать неладное. И вскоре обычная супружеская измена приводит к последствиям, которых никто не ожидал.

Что говорят критики: Роджер Эберт отметил, что фильм не пытается объяснить каждый поступок героев, зато убедительно показывает, как страсть разрушает даже благополучный брак.



"Неверная": смотреть трейлер

"Близость", 2004

Жанр: романтическая драма

IMDb: 7,1

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Четверо незнакомцев, два любовных треугольника и почти полное отсутствие честности. Герои влюбляются, изменяют, расстаются и возвращаются друг к другу. Причем делают это с такой легкостью, будто меняют тариф мобильного оператора.

Реклама

Что говорят критики: Роджер Эберт похвалил острые диалоги и психологическое напряжение. По его мнению, герои настолько увлекаются обманом, что в конце концов перестают понимать даже собственные чувства.



"Близость": смотреть трейлер

"Матч-пойнт", 2005

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 7,6

Бывший теннисист Крис женится на девушке из богатой семьи и обретает заветную безбедную жизнь. Однако знакомство с привлекательной Нолой заставляет его рискнуть всем. Тайный роман быстро выходит из-под контроля, а попытки скрыть измену превращаются в опасную игру.

Что говорят критики: Роджер Эберт назвал картину одним из лучших фильмов Вуди Аллена за многие годы. Особенно критик отметил циничность персонажей и сюжет, в котором удача порой важнее морали.

"Матч-пойнт": смотреть трейлер

Смотрите подборку "фильмов на вечер" с интересным сюжетом.