Після цих фільмів захочеться перевірити телефон партнера: 3 історії про зраду

24 Канал зібрав три фільми про зраду, в яких заборонена пристрасть перетворюється на небезпечну гру, а одна помилка може зруйнувати одразу кілька життів.

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"Невірна", 2002

Жанр: драма, еротичний трилер

IMDb: 6,7

Конні має чоловіка, дитину та цілком щасливе життя. Але випадкова зустріч із молодим французом перетворюється на пристрасний роман. Поки жінка насолоджується подвійним життям, її чоловік починає підозрювати недобре. І невдовзі звичайна подружня зрада призводить до наслідків, яких ніхто не очікував.

Що кажуть критики: Роджер Еберт відзначив, що фільм не намагається пояснити кожен вчинок героїв, натомість переконливо показує, як пристрасть руйнує навіть благополучний шлюб.



"Невірна": дивитись трейлер

"Близькість", 2004

Жанр: романтична драма

IMDb: 7,1

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Четверо незнайомців, два любовні трикутники та майже повна відсутність чесності. Герої закохуються, зраджують, розходяться та повертаються одне до одного. Причому роблять це з такою легкістю, ніби змінюють тариф мобільного оператора.

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Що кажуть критики: Роджер Еберт похвалив гострі діалоги та психологічну напругу. На його думку, герої настільки захоплюються обманом, що зрештою перестають розуміти навіть власні почуття.



"Близькість": дивитись трейлер

"Матч-пойнт", 2005

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 7,6

Колишній тенісист Кріс одружується з дівчиною із заможної родини й отримує омріяне забезпечене життя. Однак знайомство з привабливою Нолою змушує його ризикнути всім. Таємний роман швидко виходить з-під контролю, а спроби приховати зраду перетворюються на небезпечну гру.

Що кажуть критики: Роджер Еберт назвав стрічку одним із найкращих фільмів Вуді Аллена за багато років. Особливо критик відзначив цинічність персонажів та історію, у якій удача часом важливіша за мораль.

"Матч-пойнт": дивитись трейлер

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