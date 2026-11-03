Про них майже забули, а дарма: 5 фільмів 90-х, які здивують навіть кіноманів

24 Канал зібрав п'ять недооцінених фільмів 90-х, які заслуговують на вашу увагу. Тут є психологічні трилери, кримінальні інтриги, незвичайна фантастика та сімейні драми, від яких стає трохи незручно.

Adv

популярні відео

"Іспанський в'язень", 1997

Жанр: психологічний трилер, детектив.

IMDb: 7,1

Сюжет. Талановитий інженер Джо Росс створює революційну технологію, яка обіцяє його компанії величезні прибутки. Однак після знайомства із загадковим мільйонером чоловік опиняється у центрі небезпечної афери. І що далі він намагається розібратися в ситуації, то менше розуміє, кому можна довіряти. Словом, звичайний корпоративний понеділок, тільки з криміналом.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 89% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять Девіда Мемета за хитромудрий сюжет та інтригу, яка тримається до фіналу. Роджер Еберт особливо відзначав майстерність режисера у створенні атмосфери недовіри.

"Іспанський в'язень": дивитись трейлер

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Простий план", 1998

Жанр: кримінальний трилер, драма.

IMDb: 7,5

Сюжет. Троє чоловіків випадково знаходять у засніженому лісі розбитий літак із чотирма мільйонами доларів. Здавалося б, життя вдалося. Потрібно лише забрати гроші й нікому не розповідати. Але жадібність, параноя та недовіра швидко перетворюють щасливу знахідку на справжній кошмар.

Що кажуть критики: Стрічка має 91% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт високо оцінив те, як режисер Сем Реймі поступово показує моральне падіння звичайних людей. Фільм доводить: іноді найстрашніший монстр – це бажання швидко розбагатіти.

"Простий план": дивитись трейлер

"Остання спокуса", 1994

Жанр: кримінальний трилер, чорна комедія.

IMDb: 7,0



Сюжет. Бріджет Грегорі краде у чоловіка гроші, отримані від незаконної оборудки, та тікає до невеликого містечка. Там вона знайомиться з довірливим Майком, якого вирішує використати у своїх планах. Головна героїня бреше, маніпулює та взагалі не надто переймається моральними принципами. І найцікавіше – вона навіть не намагається здаватися хорошою людиною.

Реклама

Що кажуть критики: Фільм отримав 94% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт захоплювався безкомпромісністю головної героїні та чорним гумором стрічки, особливо відзначаючи гру Лінди Фіорентіно.

"Остання спокуса": дивитись трейлер

"Екзистенція: Віртуальний шок", 1999

Жанр: фантастика, психологічний трилер, жахи.

IMDb: 6,8

Сюжет. Розробниця відеоігор Аллегра Геллер створює революційну гру, яка дозволяє буквально зануритися у віртуальну реальність. Після замаху на її життя вона змушена тікати разом із молодим співробітником компанії. Незабаром герої перестають розуміти, де закінчується гра й починається реальність. І якщо після перегляду захочеться перевірити, чи справжній ваш диван, – це нормально.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 77%. Критики відзначають оригінальність і моторошну атмосферу фільму Девіда Кроненберга. Оглядач Financial Times назвав його дотепною фантастикою про майбутнє захопливих віртуальних ігор.

Реклама

"Екзистенція: Віртуальний шок": дивитись трейлер

"Крижаний шторм", 1997

Жанр: психологічна, сімейна драма.

IMDb: 7,3

Сюжет. Америка 1970-х років. Дві забезпечені родини переживають кризу стосунків. Чоловіки зраджують дружинам, жінки шукають розради, а діти намагаються зрозуміти дивний світ дорослих. Усе це відбувається на тлі наближення потужного крижаного шторму, який змінить життя героїв.

Що кажуть критики: Стрічка має 86% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт відзначав тонку режисуру Енга Лі та вміння показати внутрішню порожнечу людей, які зовні мають усе для щастя.

"Крижаний шторм": дивитись трейлер

Також варті уваги і ці фільми з 90-х. Якраз для осіннього вечора.