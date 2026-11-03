Про них майже забули, а дарма: 5 фільмів 90-х, які здивують навіть кіноманів

Фільм "Екзистенція" / Фото imdb
Поки Голлівуд продовжує перезнімати старі хіти й вигадувати чергові продовження, у 90-х залишилося чимало фільмів, які досі здатні здивувати. І ні, цього разу без "Матриці", "Титаніка" та інших стрічок, які ми вже знаємо напам'ять.
24 Канал зібрав п'ять недооцінених фільмів 90-х, які заслуговують на вашу увагу. Тут є психологічні трилери, кримінальні інтриги, незвичайна фантастика та сімейні драми, від яких стає трохи незручно.
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"Іспанський в'язень", 1997
Жанр: психологічний трилер, детектив.
IMDb: 7,1
Сюжет. Талановитий інженер Джо Росс створює революційну технологію, яка обіцяє його компанії величезні прибутки. Однак після знайомства із загадковим мільйонером чоловік опиняється у центрі небезпечної афери. І що далі він намагається розібратися в ситуації, то менше розуміє, кому можна довіряти. Словом, звичайний корпоративний понеділок, тільки з криміналом.
Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 89% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять Девіда Мемета за хитромудрий сюжет та інтригу, яка тримається до фіналу. Роджер Еберт особливо відзначав майстерність режисера у створенні атмосфери недовіри.
"Іспанський в'язень": дивитись трейлер
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"Простий план", 1998
Жанр: кримінальний трилер, драма.
IMDb: 7,5
Сюжет. Троє чоловіків випадково знаходять у засніженому лісі розбитий літак із чотирма мільйонами доларів. Здавалося б, життя вдалося. Потрібно лише забрати гроші й нікому не розповідати. Але жадібність, параноя та недовіра швидко перетворюють щасливу знахідку на справжній кошмар.
Що кажуть критики: Стрічка має 91% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт високо оцінив те, як режисер Сем Реймі поступово показує моральне падіння звичайних людей. Фільм доводить: іноді найстрашніший монстр – це бажання швидко розбагатіти.
"Простий план": дивитись трейлер
"Остання спокуса", 1994
Жанр: кримінальний трилер, чорна комедія.
IMDb: 7,0
Сюжет. Бріджет Грегорі краде у чоловіка гроші, отримані від незаконної оборудки, та тікає до невеликого містечка. Там вона знайомиться з довірливим Майком, якого вирішує використати у своїх планах. Головна героїня бреше, маніпулює та взагалі не надто переймається моральними принципами. І найцікавіше – вона навіть не намагається здаватися хорошою людиною.
Що кажуть критики: Фільм отримав 94% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт захоплювався безкомпромісністю головної героїні та чорним гумором стрічки, особливо відзначаючи гру Лінди Фіорентіно.
"Остання спокуса": дивитись трейлер
"Екзистенція: Віртуальний шок", 1999
Жанр: фантастика, психологічний трилер, жахи.
IMDb: 6,8
Сюжет. Розробниця відеоігор Аллегра Геллер створює революційну гру, яка дозволяє буквально зануритися у віртуальну реальність. Після замаху на її життя вона змушена тікати разом із молодим співробітником компанії. Незабаром герої перестають розуміти, де закінчується гра й починається реальність. І якщо після перегляду захочеться перевірити, чи справжній ваш диван, – це нормально.
Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 77%. Критики відзначають оригінальність і моторошну атмосферу фільму Девіда Кроненберга. Оглядач Financial Times назвав його дотепною фантастикою про майбутнє захопливих віртуальних ігор.
"Екзистенція: Віртуальний шок": дивитись трейлер
"Крижаний шторм", 1997
Жанр: психологічна, сімейна драма.
IMDb: 7,3
Сюжет. Америка 1970-х років. Дві забезпечені родини переживають кризу стосунків. Чоловіки зраджують дружинам, жінки шукають розради, а діти намагаються зрозуміти дивний світ дорослих. Усе це відбувається на тлі наближення потужного крижаного шторму, який змінить життя героїв.
Що кажуть критики: Стрічка має 86% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт відзначав тонку режисуру Енга Лі та вміння показати внутрішню порожнечу людей, які зовні мають усе для щастя.
"Крижаний шторм": дивитись трейлер
Також варті уваги і ці фільми з 90-х. Якраз для осіннього вечора.
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