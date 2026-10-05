Деякі з цих фільмів стали класикою, інші – дуже дорогим доказом того, що великий бюджет ще не гарантує успіх. 24 Канал зібрав наймасштабніші стрічки 90-х, на які Голлівуд не шкодував мільйонів.

"Титанік" 1997

IMDb: 8,

Бюджет: близько 200 мільйонів доларів

На момент виходу це був фактично один із найдорожчих фільмів в історії. І тут гроші видно: величезні декорації лайнера, складні водні сцени, масовка, костюми й технічні трюки.



Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 88% позитивних рецензій критиків. Оглядачі хвалили Джеймса Кемерона за масштаб, візуальну частину та вміння поєднати катастрофу з класичною мелодрамою так, щоб три години біля екрана не здавалися покаранням.



"Титанік": дивитись трейлер

"Водний світ" 1995

IMDb: 6,3

Бюджет: близько 175 мільйонів доларів

Постапокаліптичний світ, де майже вся Земля вкрита водою. Герой Кевіна Костнера мандрує між плавучими поселеннями й шукає сушу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що кажуть критики: вони дали фільму 61% на Rotten Tomatoes і називали його амбітним, але нерівним видовищем.



"Водний світ": дивитись трейлер

"Швидкість 2: Круїз-контроль" 1997

IMDb: близько 3,9

Бюджет: близько 110 мільйонів доларів

Цього разу замість автобуса – круїзний лайнер, який втрачає керування. Сандра Буллок знову намагається вижити, але Кіану Рівза вже немає, і критики цього явно не пробачили.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – лише 4%. Оглядачі особливо сварили слабкий сюжет, діалоги й те, що повільний круїзний лайнер виявився не найкращою заміною автобусу з першої частини.



"Швидкість 2: Круїз-контроль": дивитись трейлер

"Правдива брехня" 1994

IMDb: 7,3

Бюджет: близько 115 мільйонів доларів

Арнольд Шварценеггер грає спецагента, який приховує від дружини свою справжню роботу, а потім змушений одночасно рятувати шлюб і світ.

Що кажуть критики: вони поставили 77% на Rotten Tomatoes. Хвалили екшен, гумор і харизму Шварценеггера, хоча сюжет називали навмисно абсурдним.



"Правдива брехня": дивитись трейлер

"Термінатор 2: Судний день" 1991

IMDb: 8,6

Бюджет: близько 102 мільйонів доларів

Т-800 цього разу не полює на Джона Коннора, а захищає його від значно небезпечнішого Т-1000. Фільм став технічним проривом свого часу й одним із найдорожчих проєктів початку 90-х.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 90%. Критики й досі називають його одним із найкращих екшенів і науково-фантастичних сиквелів в історії.



"Термінатор 2: Судний день": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку найдовших фільмів, які варті усього витраченого часу. Переконайтеся самі.