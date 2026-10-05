Некоторые из этих фильмов стали классикой, другие – очень дорогостоящим доказательством того, что большой бюджет еще не гарантирует успех. 24 Канал собрал самые масштабные картины 90-х, на которые Голливуд не жалел миллионов.
"Титаник" 1997
IMDb: 8,
Бюджет: около 200 миллионов долларов
На момент выхода это был фактически один из самых дорогих фильмов в истории. И здесь деньги видны: огромные декорации лайнера, сложные водные сцены, массовка, костюмы и технические трюки.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 88% положительных рецензий критиков. Обозреватели хвалили Джеймса Кэмерона за масштаб, визуальную часть и умение совместить катастрофу с классической мелодрамой так, чтобы три часа у экрана не казались наказанием.
"Титаник": смотреть трейлер
"Водный мир" 1995
IMDb: 6,3
Бюджет: около 175 миллионов долларов
Постапокалиптический мир, где почти вся Земля покрыта водой. Герой Кевина Костнера путешествует между плавучими поселениями и ищет сушу.
Что говорят критики: они дали фильму 61% на Rotten Tomatoes и называли его амбициозным, но неровным зрелищем.
"Водный мир": смотреть трейлер
"Скорость 2: Круиз-контроль" 1997
IMDb: около 3,9
Бюджет: около 110 миллионов долларов
На этот раз вместо автобуса – круизный лайнер, который теряет управление. Сандра Баллок снова пытается выжить, но Киану Ривза уже нет, и критики этого явно не простили.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – всего 4%. Обозреватели особенно ругали слабый сюжет, диалоги и то, что медленный круизный лайнер оказался не лучшей заменой автобусу из первой части.
"Скорость 2: Круиз-контроль": смотреть трейлер
"Правдивая ложь" 1994
IMDb: 7,3
Бюджет: около 115 миллионов долларов
Арнольд Шварценеггер играет спецагента, который скрывает от жены свою настоящую работу, а затем вынужден одновременно спасать брак и мир.
Что говорят критики: они поставили 77% на Rotten Tomatoes. Хвалили экшен, юмор и харизму Шварценеггера, хотя сюжет называли намеренно абсурдным.
"Правдивая ложь": смотреть трейлер
"Терминатор 2: Судный день" 1991
IMDb: 8,6
Бюджет: около 102 миллионов долларов
На этот раз Т-800 не охотится на Джона Коннора, а защищает его от гораздо более опасного Т-1000. Фильм стал техническим прорывом своего времени и одним из самых дорогих проектов начала 90-х.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 90%. Критики до сих пор называют его одним из лучших экшенов и научно-фантастических сиквелов в истории.
"Терминатор 2: Судный день": смотреть трейлер
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