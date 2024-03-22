Если надоели однообразные мелодрамы: 2 высокорейтинговых фильма о катаклизмах и стихийных бедствиях

Если вам надоели однообразные мелодрамы о любви, то наша новая подборка фильмов точно вам понравится. Каждый год киноиндустрия предлагает зрителям новые ленты на тему разрушения Земли или ее частей.

Мы подготовили два высокорейтинговых фильма с высоким рейтингом, которые точно заставят вас волноваться. Смотрите трейлеры и выбирайте ленту в материале Кино 24.

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Лучшие фильмы о катастрофах

"Землетрясение"

Год: 2010

Страна: Китай

Рейтинг IMDb: 7.5

Китайский фильм рассказывает о Таншанском землетрясении, которое считается самой страшной природной катастрофой XX века, приведшей к гибели более 200 000 людей в течение нескольких минут.

Главная героиня стоит перед выбором: спасти дочь или сына. История охватывает 32 года страданий матери, которая чередуется между кадрами развития китайского государства. Теоретически катастрофа уже прошла, но в душе главной героини она продолжается до сих пор.

"Землетрясение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Глубоководный горизонт"

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Год: 2016

Страна: США, Гонконг, Китай

Рейтинг IMDb: 7.1

Интересная киноповесть о катастрофе с увлекательным сюжетом и известными актерами демонстрирует, к каким последствиям может привести вмешательство человека.

Этот фильм расскажет о последствиях взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon, который произошел 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе, в 80 километрах от побережья штата Луизиана. Этот взрыв привел ко второй по масштабам экологической катастрофе в истории США.

"Глубоководный горизонт": смотрите онлайн трейлер фильма

Приготовьте попкорн! Вечер с этими лентами обещает быть жутким, но интересным. Выбирайте фильм, который заинтересовал вас больше и смотрите киноистории, от которых у вас точно будут мурашки по телу.