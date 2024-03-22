Ми підготували два високорейтингові фільми з високим рейтингом, які точно змусять вас хвилюватись. Дивіться трейлери та обирайте стрічку у матеріалі Кіно 24.

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Найкращі фільми про катастрофи

"Землетрус"

Рік: 2010

Країна: Китай

Рейтинг IMDb: 7.5

Китайський фільм розповідає про Таншанський землетрус, який вважається найстрашнішою природною катастрофою XX століття, що призвела до загибелі понад 200 000 людей протягом кількох хвилин.

Головна героїня постає перед вибором: врятувати доньку або сина. Історія охоплює 32 роки страждань матері, яка чергує між кадрами розвитку китайської держави. Теоретично катастрофа вже минула, але у душі головної героїні вона триває й досі.

"Землетрус": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Глибоководний горизонт"

Рік: 2016

Країна: США, Гонконг, Китай

Рейтинг IMDb: 7.1

Цікава кіноповість про катастрофу зі захопливим сюжетом та відомими акторами демонструє, до яких наслідків може призвести втручання людини.

Цей фільм розповість про наслідки вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon, який стався 20 квітня 2010 року в Мексиканській затоці, за 80 кілометрів від узбережжя штату Луїзіана. Цей вибух призвів до другої за масштабами екологічної катастрофи в історії США.

"Глибоководний горизонт": дивіться онлайн трейлер фільму

Приготуйте попкорн! Вечір з цими стрічками обіцяє бути моторошним, але цікавим. Обирайте фільм, який зацікавив вас більше і дивіться кіноісторії, від яких у вас точно будуть мурашки по тілу.