Чтобы путешествие было веселее: 5 фильмов, которые можно посмотреть в дороге

В дороге есть много свободного времени, которое можно потратить на просмотр фильмов. Так будет веселее не только вам, но и тем, с кем вместе путешествуете. Можно обсуждать сюжет, делиться впечатлениями и наслаждаться красивыми пейзажами.

Если вы скоро отправляетесь в путешествие, то скачивайте фильмы, которые рекомендует редакция Кино 24. Выбирайте сразу несколько, чтобы смотреть и на месте назначения, когда не будете иметь чем заняться.

Тоже интересно На одном дыхании: 5 полицейских детективов, которые стоят просмотра

"В диких условиях" (2007)

В фильме рассказывается о приключениях Кристофера Маккендлесса. Он завершил обучение в Университете Эмори и живет довольно богато. Однажды парень вместе со своей сестрой узнает, что они родились не в браке. Семейные и другие проблемы заставляют Кристофера принять неожиданное решение. Он избавляется от кредитных карточек, документов, деньги отдает на добрые дела, а сам отправляется путешествовать по миру.

"В диких условиях": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения Реми" (2018)

Главный герой фильма – мальчик-сирота, по имени Реми. Однажды он встречает артиста, который путешествует по разным странам, и вместе с ним отправляется в увлекательное путешествие. Реми хочет узнать что-то новое, а также заработать денег, чтобы обеспечивать себя. В дороге он знакомится с новыми людьми и получает невероятные эмоции.

"Приключения Реми": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волшебник страны Оз" (1939)

Однажды девочка Дороти и пес Тото попадают в волшебную страну Оз. Там они встречают чучело, трусливого льва и железного дровосека. Новых друзей ждет увлекательное путешествие по удивительным местам. Герои хотят найти волшебника, который может осуществить их заветные желания. Однако на пути они сталкиваются с проблемами.

Тоже интересно 5 лучших и худших фильмов от Marvel по оценкам критиков

"Волшебник страны Оз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Арахисовый сокол" (2019)

У 22-летнего Зака есть большая мечта – стать известным борцом. Парень имеет синдром Дауна и совсем одинок. Живет главный герой в доме престарелых. Однажды Зак решает сбежать оттуда, чтобы реализовать свои планы. Вдруг он знакомится с Тайлером. Впоследствии ребята становятся друзьями, их ждет много интересного.

"Арахисовый сокол": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зеленая книга" (2018)

События фильма разворачиваются в 1962 году. Тони Валлелонг становится водителем популярного джазового пианиста Дона Ширли. Он должен сопровождать знаменитость во время тура. Если музыкант успеет сделать все запланированное, то Тони получит немалые деньги. Так двое мужчин путешествуют по Соединенным Штатам Америки.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите трейлеры и выбирайте интересный фильм, который посмотрите в путешествии. Счастливой и спокойной дороги!