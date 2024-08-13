На сайте-агрегаторе рецензий фильмов и сериалов Rotten Tomatoes выбрали лучшие и худшие фильмы от Marvel. Несмотря на то, что большинство из них получили успех в прокате, качество этих лент не самое лучшее.
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5 худших фильмов Marvel
"Фантастическая четверка"
Второй полнометражный фильм о команде супергероев получил негативные отзывы за слабый сценарий и неудачные спецэффекты.
"Фантастическая четверка": смотрите трейлер онлайн
"Электра"
Фильм о героине комиксов, которая спасает мужчину и его одаренную дочь. Лента не оправдала ожиданий из-за запутанного сюжета и плохо раскрытых персонажей.
"Электра": смотрите трейлер онлайн
"Мадам Паутина"
Один из менее популярных фильмов Marvel о молодой ясновидящей Кэсси, которая пытается спасти будущее трех девушек. Кино не смогло заинтересовать зрителей и оставило ощущение незавершенности.
"Мадам Паутина": смотрите трейлер онлайн
"Говард-утка"
Курьезный фильм 80-х об антропоморфном утенке, который стал примером того, как не стоит адаптировать комиксы на большой экран.
"Говард-утка": смотрите трейлер онлайн
"Морбиус"
Историю о докторе Морбиусе, который вместе с его братом становятся вампирами, раскритиковали за множество сюжетных дыр.
"Морбиус": смотрите трейлер онлайн
5 лучших фильмов Marvel
"Черная пантера"
Фильм, который совершил революцию в супергеройском жанре, отличился сильным социальным подтекстом и удивительным визуальным стилем.
"Черная пантера": смотрите трейлер онлайн
"Мстители: Финал"
Эпическое завершение саги о Мстителях, которое объединило все предыдущие фильмы в захватывающий и эмоционально насыщенный финал.
"Мстители: Завершение": смотрите трейлер онлайн
"Железный человек"
Это фильм, который положил начало кинематографической вселенной Marvel, благодаря самовлюбленному, но харизматичному изобретателю Тони Старку и его трансформации в супергероя.
"Железный человек": смотрите трейлер онлайн
"Тор: Рагнарек"
Стильная и динамичная часть франшизы о Торе, которая соединила юмор, яркие визуальные эффекты и незабываемые персонажи.
"Тор: Рагнарек": смотрите трейлер онлайн
"Человек-паук: Домой пути нет"
История Питера Паркера, которая собрала на экране любимых персонажей и обеспечила эмоциональный и драматический финал.
"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер онлайн