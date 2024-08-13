На сайті-агрегаторі рецензій фільмів і серіалів Rotten Tomatoes обрали найкращі та найгірші фільми від Marvel. Попри те, що більшість з них отримали успіх у прокаті, якість цих стрічок не найкраща.
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5 найгірших фільмів Marvel
"Фантастична четвірка"
Другий повнометражний фільм про команду супергероїв отримав негативні відгуки за слабкий сценарій та невдалі спецефекти.
"Фантастична четвірка": дивіться трейлер онлайн
"Електра"
Фільм про героїню коміксів, яка рятує чоловіка та його обдаровану доньку. Стрічка не виправдала очікувань через заплутаний сюжет і погано розкритих персонажів.
"Електра": дивіться трейлер онлайн
"Мадам Павутина"
Один з менш популярних фільмів Marvel про молоду ясновидячу Кессі, яка намагається врятувати майбутнє трьох дівчат. Кіно не змогло зацікавити глядачів і залишив відчуття незавершеності.
"Мадам Павутина": дивіться трейлер онлайн
"Говард-качка"
Курйозний фільм 80-х про антропоморфного качура, який став прикладом того, як не варто адаптувати комікси на великий екран.
"Говард-качка": дивіться трейлер онлайн
"Морбіус"
Історію про доктора Морбіуса, який разом з його братом стають вампірами, розкритикували за безліч сюжетних дір.
"Морбіус": дивіться трейлер онлайн
5 найкращих фільмів Marvel
"Чорна пантера"
Фільм, який зробив революцію в супергеройському жанрі, відзначився сильним соціальним підтекстом і дивовижним візуальним стилем.
"Чорна пантера": дивіться трейлер онлайн
"Месники: Завершення"
Епічне завершення саги про Месників, яке об'єднало всі попередні фільми у захопливий і емоційно насичений фінал.
"Месники: Завершення": дивіться трейлер онлайн
"Залізна людина"
Це фільм, який поклав початок кінематографічному всесвіту Marvel, завдяки самозакоханому, але харизматичному винахіднику Тоні Старку та його трансформації в супергероя.
"Залізна людина": дивіться трейлер онлайн
"Тор: Рагнарок"
Стильна і динамічна частина франшизи про Тора, яка поєднала гумор, яскраві візуальні ефекти і незабутні персонажі.
"Тор: Рагнарок": дивіться трейлер онлайн
"Людина-павук: Додому шляху немає"
Історія Пітера Паркера, яка зібрала на екрані улюблених персонажів та забезпечила емоційний і драматичний фінал.
"Людина-павук: Додому шляху немає": дивіться трейлер онлайн