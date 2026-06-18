Посвящается поклонникам фантастики: фильмы о путешествиях во времени, от которых невозможно оторваться

В кинематографе есть много удачных примеров, когда фильмы, связанные с путешествиями во времени, становились не просто популярными, но и культовыми. Спрос на них вырос также благодаря современным технологиям, позволяющим добавлять множество спецэффектов.

Поэтому 24 Канал предлагает выбрать из списка хотя бы один фильм, который превратит ваш обычный вечер в настоящее путешествие во времени.

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"Терминатор 2: Судный день", 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

В центре сюжета – борьба двух киборгов, которых отправили из 2029 года в прошлое. Преступный искусственный интеллект "Скайнет" отправляет редкометаллического Т-1000 для убийства юного Джона Коннора, лидера будущего сопротивления. Человечество спасает перепрограммированный старый Терминатор Т-800, который становится защитником мальчика.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите онлайн трейлер фильма

"Назад в будущее", 1985

Рейтинг IMDb: 8,5

По сюжету 17-летний Марти случайно перемещается во времени из 1985 года в 1955 год на модифицированном автомобиле DeLorean. Из-за этого парень невольно мешает знакомству своих будущих родителей. И из-за изменения хода событий его существование в будущем оказывается под угрозой. Чтобы вернуться назад, ему нужно познакомиться с молодым эксцентричным изобретателем, которому и предстоит разработать машину времени.

"Назад в будущее": смотрите онлайн трейлер фильма

"12 обезьян", 1995

Рейтинг IMDb: 8,0

В 2035 году выжившие люди вынуждены жить под землёй, поскольку в 1997 году неизвестный вирус уничтожил 5 миллиардов человек. Учёные предлагают главному герою свободу в обмен на информацию. Из-за сбоев в работе машины времени он попадает не в 1996, а в 1990 год, где его отправляют в психиатрическую больницу. Там он знакомится с врачом-психиатром Кэтрин Рейли и радикальным экоактивистом Джеффри Хойнсом.

"12 обезьян": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в этот список можно добавить следующие фильмы: