Лицо революции: 6 сильных фильмов, которые стоит посмотреть каждому украинцу

События зимы 2013-2014 годов стали переломным моментом в истории Украины. Сотни осознанных граждан, а впоследствии вся нация впервые поднялись 21 ноября 2013 года против действующего режима, выражая свое желание иметь европейское будущее.

Выбирайте себе для просмотра фильм о Революции в материале 24 Канала. Но в День Достоинства и Свободы Украины вспомните о тяжелых событиях, которые сделали украинцев еще более устойчивыми.

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День Достоинства и Свободы 2023: лучшие ленты о Революции Достоинства

"Зима в огне: борьба Украины за свободу"

Фильм является своеобразной хроникой событий, разворачивавшихся в Украине в течение зимы 2013-2014 годов, и отражает формирование нового движения гражданских прав. То, что началось как мирная студенческая демонстрация в поддержку европейской интеграции, превращается в бескомпромиссную революцию, что приводит к бегству президента из страны. Объектив камеры зафиксирует масштабную мобилизацию, когда почти миллион граждан со всей страны встает против коррумпированного политического режима, использовавшего силу против собственного народа.

"Зима в огне: борьба Украины за свободу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женские лица революции"

Фильм рассказывает истории женщин, участвовавших в Революции Достоинства. Незнакомые между собой, эти женщины находят общую связь в любви: к своему сыну, любимому мужу или Родине. Они откровенно описывают свои собственные баррикады. Женщина, стоя на передовой вместе со своим мужем. Девушка, которая влюбилась в обычного парня, но потеряла его как героя. Та женщина, которая превратилась в воина. Мать, оказавшаяся на разных сторонах баррикад рядом со своим сыном. А также мать, воспитывавшая сознательного сына, ставшего Героем Небесной Сотни.

"Женские лица революции": смотрите онлайн фильм

"Майдан"

В фильме представлены воспоминания пяти разных лиц о событиях на Майдане. Среди них находятся истории матери погибшего на Майдане Романа Гурика, корреспондента "Радио Свобода" Андрея Дубчака, художника Алексея Сая, правозащитницы Саши Матвийчук, а также бывшего милиционера, занимающего ныне должность регионального представителя Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Ровенской области - Преподобный.

"Майдан": смотрите онлайн фильм

"Зима, которая нас сменила"

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Это серия документальных фильмов, охватывающая события, происходившие на Евромайдане во время Революции Достоинства. С конца весны и в начале лета эти кинокартины начали презентовать в Соединенных Штатах, они вызвали шок у зрителей, не имеющих доступа к украинским СМИ и впервые видевших на экране происходящие там события.

"Зима, которая нас изменила": смотрите онлайн эпизод фильма

"Всё пылает"

Этот фильм раскрывает общий сценарий определенных видов восстаний и протестов, завершающихся кровопролитием. Первоначально высокая цель свободы сталкивается с темными силами репрессивной власти. После смятения и хаоса праведный гнев людей превращается в чистую ярость. После первых потерь с обеих сторон, вне зависимости от того, как внешний мир может разделять его на черное и белое, грань между добром и злом начинает исчезать в эпицентре битвы. В конце – все охватывает огонь.

"Все пылает": смотрите онлайн трейлер фильма

"Первая сотня"

В фильме раскрывается история Первой сотни Майдана, преодолевшей внутренние трудности и отправившейся на передовую, чтобы бороться не только с внутренними врагами, но и внешними. Фильм углубляется в эпицентр событий, предлагая откровенный художественный и гражданский взгляд на межличностные отношения на фоне кровавых социальных потрясений.

"Первая сотня": смотрите онлайн трейлер фильма