Обирайте собі для перегляду фільм про Революцію гідності в матеріалі 24 Каналу. Та в День Гідності та Свободи України пригадайте про ті важкі події, які зробили українців ще стійкішими.

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День Гідності та Свободи 2023: найкращі стрічки про Революцію Гідності

"Зима у вогні: боротьба України за свободу"

Фільм є своєрідною хронікою подій, що розгорталися в Україні протягом зими 2013-2014 років, і відображає формування нового руху за громадянські права. Те, що розпочалося як мирна студентська демонстрація на підтримку європейської інтеграції, перетворюється в безкомпромісну революцію, що призводить до втечі президента з країни. Об'єктив камери зафіксовує масштабну мобілізацію, коли майже мільйон громадян із всієї країни встає проти корумпованого політичного режиму, який використовував силу проти власного народу.

"Зима у вогні: боротьба України за свободу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жіночі обличчя революції"

Фільм розповідає історії жінок, які брали участь у Революції Гідності. Незнайомі між собою, ці жінки знаходять спільний зв'язок у любові: до свого сина, коханого чоловіка чи Батьківщини. Вони відверто описують свої власні барикади. Жінка, що стояла на передовій разом зі своїм чоловіком. Дівчина, яка закохалася у звичайного хлопця, але втратила його як героя. Та жінка, яка перетворилася на воїна. Мати, що опинилася на різних боках барикад поряд зі своїм сином. А також мати, яка виховувала свідомого сина, який став Героєм Небесної Сотні.

"Жіночі обличчя революції": дивіться онлайн фільм

"Майдан"

У фільмі представлені спогади п'ятьох різних осіб щодо подій на Майдані. Серед них знаходяться історії матері загиблого на Майдані Романа Гурика, кореспондента "Радіо Свобода" Андрія Дубчака, художника Олексія Сая, правозахисниці Саші Матвійчук, а також колишнього міліціонера, який нині обіймає посаду регіонального представника Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України у Рівненській області – Андрія Преподобного.

"Майдан": дивіться онлайн фільм

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"Зима, що нас змінила"

Це серія документальних фільмів, що охоплює події, що відбувалися на Євромайдані під час Революції Гідності. З кінця весни й на початку літа ці кінокартини почали презентувати в Сполучених Штатах, вони викликали шок у глядачів, які не мають доступу до українських ЗМІ й вперше бачили на екрані події, що там відбувалися.

"Зима, що нас змінила": дивіться онлайн епізод фільму

"Усе палає"

Цей фільм розкриває загальний сценарій певних видів повстань і протестів, тих, що завершуються кровопролиттям. Спочатку висока мета свободи зіштовхується з темними силами репресивної влади. Після сум'яття і хаосу праведний гнів людей перетворюється на чисту лють. Після перших втрат з обох сторін, незалежно від того, як зовнішній світ може розділяти його на чорне та біле, грань між добром і злом починає зникати в епіцентрі битви. У кінці – все охоплює вогонь.

"Усе палає": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перша сотня"

У фільмі розкривається історія Першої сотні Майдану, яка подолала внутрішні труднощі і вирушила на передову, щоб боротися не лише з внутрішніми ворогами, але і зовнішніми. Фільм поглиблюється в епіцентр подій, пропонуючи відвертий художній та громадянський погляд на міжособисті відносини на фоні кривавих соціальних потрясінь.

"Перша сотня": дивіться онлайн трейлер фільму