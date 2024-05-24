В подборке Кино 24 вы найдете фильмы о школьной жизни, которые погрузят в ностальгию и правдиво расскажут о сложностях подростков. Эти ленты высоко оценены зрителями и критиками.

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"Сумасшедшая любовь"

Старшеклассник Адам страдает параноидальной шизофренией. У него появляются слуховые и зрительные галлюцинации. Юноша пытается скрыть свою особенность от одноклассников, но на одном из уроков он теряет контроль.

Парня переводят в другую школу, где он влюбляется в девушку Маю. Надеясь на успех в лечении, Адам борется с мыслями: стоит ли признаться любимой о своем диагнозе?

"Сумасшедшая любовь": смотрите трейлер онлайн

"Леди-Берд"

В центре сюжета – 17-летняя старшеклассница Кристин. Как и другие подростки в этом возрасте, она настоящая бунтарка. Девушка не слушается мать, красит волосы, хочет изменить себе имя и придумывает себе никнейм "Леди-Бьорд".

Она хочет поступить в колледж, а еще впервые влюбляется. Поучительная молодежная драма рассказывает о том, как Кристин пытается идти против правил и вырваться из проблем, но в какой-то момент понимает, что ее родители все-таки были правы.

"Леди-Берд": смотрите трейлер онлайн

Надеемся, что эти фильмы погрузят вас в мир подростковых переживаний и помогут лучше понять, как живут современные школьники.