Какой бы она ни была – сложной, всеобъемлющей, неразделенной – любовь способна победить многие препятствия на своем пути, оставляя ощущение неземного счастья. Редакция Кино 24 подобрало 3 трогательных и романтических фильма о любви.

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"50 первых поцелуев", 2004

Сюжет романтического комедийного фильма "50 первых поцелуев" разворачивается вокруг парня по имени Генри Рот. Он настоящий сердцеед. Назвать его сторонником серьезных отношений чрезвычайно трудно. Однако однажды он встречает очень милую и красивую девушку Люси. Девушка понравилась ему с первых секунд, с тех пор, как он ее увидел. Несмотря на небольшие препятствия, уже к вечеру "настойчивому Ромео" удается добиться взаимности красавицы.

Пара влюбленных уверена, что их любовь продлится вечно. Однако, из-за последствий автомобильной аварии, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Генри не намерен отступать. Он собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в себя Люси каждый день.

"50 первых поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

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"До встречи с тобой", 2006

Чрезвычайно позитивная девушка Лу снова в поисках работы. Работнику службы занятости особо нечего предложить девушке, кроме роли сиделки для Уилла Трейнора.

Мужчина был неплохим человеком: любил и уважал своих родителей, работал, путешествовал, однако жизнь парня переворачивается, когда его сбивает мотоцикл. После аварии герой оказывается парализованным ниже шеи. Уилл потерял желание жить, глаза потухли, о счастье напоминают лишь фотоснимки.

У самой же Лу нет опыта в новом деле, поэтому сперва она немного раздражает Уилла, постоянно делая озорные вещи из-за своей невнимательности и из-за рассеянности. Однако Лу настолько позитивна и не способна грустить, что Уилл Трейнор проникается к героине симпатией. Теперь мужчина уже воспринимает ее, как нечто большее, чем просто обслуживающий персонал. Уилл даже решается пригласить Лу на свидание, только вот состояние его здоровья ухудшается.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пурпурные сердца", 2022

Фильм показывает историю любви Кэсси и Люка.

Главная героиня Кэсси Салазар работает за скромную плату в обычном ночном клубе. У девушки есть мечта стать певицей, и никто из коллег даже не догадывается о тайных увлечениях девушки. Кэсси пишет замечательные песни, которые имеют настоящий потенциал, чтобы стать хитами, однако бросить работу, которая сейчас приносит девушке небольшие, но все же деньги, она не может. Девушка страдает сахарным диабетом, а лечение достаточно дорогостоящее.

Кэсси находит способ, как можно уменьшить расходы. Этот план кажется девушке безумным, однако выхода у нее нет. Девушка предлагает выгодную сделку своему приятелю Фрэнку. Так, они могли бы заключить временный брак. Взамен это помогло бы Кэсси получить медицинскую страховую, а парень получил бы повышенную зарплату.

Однако ее друг, морской пехотинец, отказывается. Неожиданно на помощь приходит его товарищ Люк. Парень соглашается на фиктивную свадьбу, однако поставил несколько своих условий. Отныне этим двоим придется показывать, насколько сильные у них чувства и играть идеальную пару. С течением времени придуманная любовь перерастает в настоящую.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта подборка фильмов о любви надолго захватит внимание зрителей своим драматизмом, а переживания экранных персонажей заставят от души как смеяться, так и грустить.