Как в "Барби", только еще смелее: 5 фильмов о женщинах, которые сами выбирают свою жизнь

24 Канал собрал фильмы о сильных и независимых женщинах, после просмотра которых хочется действовать, мечтать о большем и наконец перестать сомневаться в себе.

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"Маленькие женщины" (Little Women, 2019)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: драма, мелодрама.

Это история о четырех сестрах Марч, которые взрослеют, влюбляются, ошибаются и пытаются найти свое место в мире. Но самое интересное здесь – то, насколько разными могут быть женские мечты и стремления.

Особенно выделяется Джо Марч в исполнении Сирши Ронан. Она хочет стать писательницей, стремится к финансовой независимости и не собирается отказываться от собственных амбиций ради традиционного сценария жизни. Ее история – о праве выбирать себя, даже если окружающие не всегда понимают такой выбор.

Фильм Греты Гервиг напоминает, что не существует единственного правильного пути к счастью. И совсем не обязательно проживать жизнь по сценарию, который кто-то написал за тебя.

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Смотреть трейлер фильма "Маленькие женщины" онлайн:

"Король Ричард: Воспитание чемпионок" (King Richard, 2021)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: биография, драма, спорт.

Это история, которая напоминает, что большие достижения часто начинаются с веры в собственные возможности. Фильм рассказывает о становлении будущих теннисных легенд – Винус и Серены Уильямс, которые выросли в непростых условиях Комптона и впоследствии покорили мировой спорт.

В центре фильма – семья, упорный труд и путь к мечте, который отнюдь не был простым. Но особенно вдохновляют сами сестры: их дисциплина, характер и готовность работать ради результата.

"Те, кто желает мне смерти" (Those Who Wish Me Dead, 2021)

Рейтинг IMDb: 6,0/10

Жанр: триллер, боевик, драма.

Анджелина Джоли предстает в образе женщины, привыкшей работать в опасных условиях и отвечать за чужие жизни. Ее героиня Анна – пожарная-спасательница, переживающая непростой период после трагического события в своей профессиональной деятельности.

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Это не история о бесстрашной супергероине, которая никогда не ошибается. Наоборот, фильм показывает человека со своими страхами, внутренними переживаниями и болезненными воспоминаниями. Однако даже в самых сложных обстоятельствах она находит в себе силы действовать.

Смотреть трейлер фильма "Те, кто желают моей смерти" онлайн:

"Чудо-женщина 1984" (Wonder Woman 1984, 2020)

Рейтинг IMDb: 5,4/10

Жанр: боевик, приключения, фэнтези.

Диана Принс в исполнении Галь Гадот – героиня, которая давно стала одним из самых узнаваемых символов женской силы в современном кино. Она сочетает физическую мощь с принципиальностью, состраданием и готовностью отвечать за свои решения.

Во второй части истории Диана сталкивается с искушением получить то, о чем давно мечтала. Но ее путь вновь заставляет задуматься над тем, почему человек готов добиться желаемого.

Смотреть трейлер фильма "Чудо-женщина 1984" онлайн:

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"Эрин Брокович" (Erin Brockovich, 2000)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: биография, драма.

Джулия Робертс в этой картине воплотила женщину, которая доказала: для больших перемен не обязательно иметь власть, деньги или громкое имя. Эрин Брокович – мать троих детей, которая пытается построить карьеру и обеспечить семью. Устроившись на работу в небольшую юридическую фирму, она случайно наталкивается на дело, что меняет не только ее жизнь, но и судьбы целого города.

Особенность этой истории в том, что Эрин не пытается угодить другим. Она настойчива, резкая на язык, не боится задавать неудобные вопросы и идти наперекор тем, у кого гораздо больше ресурсов. Ее решимость помогает раскрыть масштабное загрязнение воды и добиться справедливости для пострадавших людей.

Смотреть трейлер фильма "Эрин Брокович" онлайн: