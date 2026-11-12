Як у "Барбі", тільки ще сміливіше: 5 фільмів про жінок, які самі обирають своє життя

24 Канал зібрав фільми про сильних і незалежних жінок, після перегляду яких хочеться діяти, мріяти масштабніше та нарешті перестати сумніватися в собі.

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"Маленькі жінки" (Little Women, 2019)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: драма, мелодрама.

Це історія про чотирьох сестер Марч, які дорослішають, закохуються, помиляються та намагаються знайти своє місце у світі. Але найцікавіше тут – те, наскільки різними можуть бути жіночі мрії та прагнення.

Особливо вирізняється Джо Марч у виконанні Сірші Ронан. Вона хоче стати письменницею, прагне фінансової незалежності та не збирається відмовлятися від власних амбіцій заради традиційного сценарію життя. Її історія – про право обирати себе, навіть якщо оточення не завжди розуміє такий вибір.

Фільм Ґрети Ґервіґ нагадує, що не існує єдиного правильного шляху до щастя. І зовсім необов'язково проживати життя за сценарієм, який хтось написав за тебе.

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Дивитися трейлер фільму "Маленькі жінки" онлайн:

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок" (King Richard, 2021)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: біографія, драма, спорт.

Це історія, яка нагадує, що великі досягнення часто починаються з віри у власні можливості. Стрічка розповідає про становлення майбутніх тенісних легенд – Вінус і Серени Вільямс, які виросли у непростих умовах Комптона та згодом підкорили світовий спорт.

У центрі фільму – родина, наполеглива праця та шлях до мрії, який зовсім не був простим. Та особливо надихають самі сестри: їхня дисципліна, характер і готовність працювати заради результату.

"Ті, хто бажають моєї смерті" (Those Who Wish Me Dead, 2021)

Рейтинг IMDb: 6,0/10

Жанр: трилер, бойовик, драма.

Анджеліна Джолі постає в образі жінки, яка звикла працювати в небезпечних умовах і відповідати за чужі життя. Її героїня Ганна – пожежниця-рятувальниця, яка переживає непростий період після трагічної події у своїй професійній діяльності.

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Це не історія про безстрашну супергероїню, яка ніколи не помиляється. Навпаки, фільм показує людину зі своїми страхами, внутрішніми переживаннями та болючими спогадами. Проте навіть у найскладніших обставинах вона знаходить у собі сили діяти.

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"Диво-жінка 1984" (Wonder Woman 1984, 2020)

Рейтинг IMDb: 5,4/10

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі.

Діана Прінс у виконанні Галь Гадот – героїня, яка давно стала одним із найвпізнаваніших символів жіночої сили в сучасному кіно. Вона поєднує фізичну міць із принциповістю, співчуттям і готовністю відповідати за власні рішення.

У другій частині історії Діана зіштовхується зі спокусою отримати те, про що давно мріяла. Але її шлях знову змушує замислитися над тим, якою ціною людина готова здобути бажане.

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"Ерін Брокович" (Erin Brockovich, 2000)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: біографія, драма.

Джулія Робертс у цій стрічці втілила жінку, яка довела: для великих змін не обов'язково мати владу, гроші чи гучне ім'я. Ерін Брокович – мати трьох дітей, яка намагається побудувати кар'єру та забезпечити родину. Влаштувавшись на роботу до невеликої юридичної фірми, вона випадково натрапляє на справу, що змінює не лише її життя, а й долі цілого міста.

Особливість цієї історії в тому, що Ерін не намагається бути зручною для інших. Вона наполеглива, гостра на язик, не боїться ставити незручні запитання та йти проти тих, хто має значно більше ресурсів. Її рішучість допомагає викрити масштабне забруднення води та домогтися справедливості для постраждалих людей.

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