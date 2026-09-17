24 Канал собрал 5 фильмов о реальных женщинах, которые действительно существуют.
"Опасный элемент"
Год: 2019
Жанр: биография, драма, исторический
IMDb: 6,3
История Марии Кюри, ее научных открытий, брака с Пьером Кюри и работы с радиоактивностью. Фильм показывает не только гениальную ученую, но и женщину, которой приходилось пробиваться в мире, где мужчины были совсем не в восторге от конкурентки в лаборатории.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 63%. Проще говоря: Розамунд Пайк получает высокие оценки за роль Кюри, а вот сценарий и некоторые режиссерские решения понравились не всем.
"Опасный элемент": смотреть трейлер
"По половому признаку"
Год: 2018
Жанр: биография, драма, исторический
IMDb: 7,1
Фелисити Джонс сыграла Рут Бейдер Гинзбург – будущую судью Верховного суда США. В начале карьеры она сталкивается с дискриминацией и берется за дело, способное изменить юридическое отношение к неравенству между мужчинами и женщинами.
Что говорят критики: 72% на Rotten Tomatoes. Критики считают фильм довольно традиционной биографической драмой, но история самой Гинзбург настолько сильна, что этого вполне достаточно.
"По половому признаку": смотреть трейлер
"Девушка и море"
Год: 2024
Жанр: биография, спортивная драма
IMDb: 7,5
Дейзи Ридли играет Гертруду "Труди" Эдерле, которая в 1926 году стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Перед этим ей, конечно, пришлось выслушать немало мнений о том, что женщинам такое не по силам. Спойлер из сюжета: оказалось, что под силу.
Что говорят критики: здесь уже очень хорошо – 88% на Rotten Tomatoes. Хвалят Ридли, эмоциональность истории и классический дух спортивного кино, после которого на несколько минут хочется тоже совершить что-то большое. Потом можно спокойно вернуться на диван.
"Девушка и море": смотреть трейлер
"Суфражистка"
Год: 2015
Жанр: историческая драма
IMDb: 6,9
Лондон, 1912 год. Женщины требуют права голоса, а власти отвечают им арестами и насилием. Главная героиня Мод Уоттс – вымышленный персонаж, но ее история создана на основе реального опыта участниц суфражистского движения. В фильме появляется и реальная Эммелин Панкхерст, которую сыграла Мерил Стрип.
Что говорят критики: 72% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают важность темы и сильную актерскую игру, хотя сам фильм не называют безупречным. Проще говоря – история настолько мощная, что отдельные недостатки ей не слишком мешают.
"Суфражистка": смотреть трейлер
"Скрытые фигуры"
Год: 2016
Жанр: биография, драма, исторический
IMDb: 7,8
Фильм рассказывает о Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон – афроамериканских женщинах-математиках, которые работали в NASA и сыграли важную роль в американской космической программе. И при этом им приходилось бороться не только со сложными вычислениями, но и с расизмом и сексизмом. Как будто космоса было недостаточно.
Что говорят критики: 93% на Rotten Tomatoes. Фильм хвалят за теплую подачу, сильных героинь и то, что он вернул внимание к женщинам, чьи заслуги долгое время оставались далеко не такими известными, как следовало бы.
"Скрытые фигуры": смотреть трейлер
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