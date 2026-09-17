От НАСА до Ла-Манша: 5 фильмов о женщинах, которые не сдались

Иногда для создания сильного сюжета Голливуду даже не нужно ничего придумывать – достаточно открыть учебник истории. Ученая, судья, пловчиха, активистки и математики из NASA в свое время делали то, чего общество настойчиво советовало им не делать.

24 Канал собрал 5 фильмов о реальных женщинах, которые действительно существуют.

"Опасный элемент"

Год: 2019

Жанр: биография, драма, исторический

IMDb: 6,3

История Марии Кюри, ее научных открытий, брака с Пьером Кюри и работы с радиоактивностью. Фильм показывает не только гениальную ученую, но и женщину, которой приходилось пробиваться в мире, где мужчины были совсем не в восторге от конкурентки в лаборатории.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 63%. Проще говоря: Розамунд Пайк получает высокие оценки за роль Кюри, а вот сценарий и некоторые режиссерские решения понравились не всем.

"Опасный элемент": смотреть трейлер

"По половому признаку"

Год: 2018

Жанр: биография, драма, исторический

IMDb: 7,1

Фелисити Джонс сыграла Рут Бейдер Гинзбург – будущую судью Верховного суда США. В начале карьеры она сталкивается с дискриминацией и берется за дело, способное изменить юридическое отношение к неравенству между мужчинами и женщинами.

Что говорят критики: 72% на Rotten Tomatoes. Критики считают фильм довольно традиционной биографической драмой, но история самой Гинзбург настолько сильна, что этого вполне достаточно.

"По половому признаку": смотреть трейлер

"Девушка и море"

Год: 2024

Жанр: биография, спортивная драма

IMDb: 7,5

Дейзи Ридли играет Гертруду "Труди" Эдерле, которая в 1926 году стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Перед этим ей, конечно, пришлось выслушать немало мнений о том, что женщинам такое не по силам. Спойлер из сюжета: оказалось, что под силу.

Что говорят критики: здесь уже очень хорошо – 88% на Rotten Tomatoes. Хвалят Ридли, эмоциональность истории и классический дух спортивного кино, после которого на несколько минут хочется тоже совершить что-то большое. Потом можно спокойно вернуться на диван.

"Девушка и море": смотреть трейлер

"Суфражистка"

Год: 2015

Жанр: историческая драма

IMDb: 6,9

Лондон, 1912 год. Женщины требуют права голоса, а власти отвечают им арестами и насилием. Главная героиня Мод Уоттс – вымышленный персонаж, но ее история создана на основе реального опыта участниц суфражистского движения. В фильме появляется и реальная Эммелин Панкхерст, которую сыграла Мерил Стрип.

Что говорят критики: 72% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают важность темы и сильную актерскую игру, хотя сам фильм не называют безупречным. Проще говоря – история настолько мощная, что отдельные недостатки ей не слишком мешают.

"Суфражистка": смотреть трейлер

"Скрытые фигуры"

Год: 2016

Жанр: биография, драма, исторический

IMDb: 7,8

Фильм рассказывает о Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон – афроамериканских женщинах-математиках, которые работали в NASA и сыграли важную роль в американской космической программе. И при этом им приходилось бороться не только со сложными вычислениями, но и с расизмом и сексизмом. Как будто космоса было недостаточно.

Что говорят критики: 93% на Rotten Tomatoes. Фильм хвалят за теплую подачу, сильных героинь и то, что он вернул внимание к женщинам, чьи заслуги долгое время оставались далеко не такими известными, как следовало бы.

"Скрытые фигуры": смотреть трейлер

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