3 фильма на Netflix о спорте, от которых будет невозможно оторваться

Спорт вдохновляет, захватывает и заставляет нас болеть за любимые команды или героев, преодолевающих невероятные трудности. Если вы ищете что-то, что сможет вызвать те же драйвовые эмоции, то вам точно стоит обратить внимание на спортивные фильмы на Netflix.

Редакция Кино 24 забрала одни из лучших лент о спорте, силу духа и человеческую отвагу. Эти фильмы затягивают с первой минуты и не отпускают до последних секунд.

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"Дорога в НБА"

Баскетбольный скаут Стэнли Шугерман получает возможность стать ассистентом тренера родной команды в Филадельфии. Но мужчина мечтает о значительно большем успехе – путь в НБА.

"Дорога в НБА": смотрите трейлер онлайн

Стэнли находит игрока Бо Круза, который имеет все шансы стать суперзвездой. Им нужно будет преодолеть немало проблем, чтобы достичь цели.

"Американский неудачник"

Работник супермаркета становится профессиональным игроком американского футбола. У него есть шанс стать звездой Суперкубка.

"Американский неудачник": смотрите трейлер онлайн

Биографический фильм создан на основе реальных событий – он пересказывает путь квотербека Национальной футбольной лиги Курта Уорнера.

"Прекрасная игра"

Тренер Мал возглавляет команду бездомных английских футболистов, в которую входит талантливый, но проблемный нападающий Винни. Команда должна соревноваться в Риме на глобальном ежегодном футбольном турнире среди бездомных.

"Прекрасная игра": смотрите трейлер онлайн

Британская драма вышла только в этом году и уже получила высокие оценки от критиков.

Все эти ленты можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Желаем хорошо провести время!