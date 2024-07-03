Украинский актер и ведущий Богдан Шелудяк поделился своими любимыми фильмами. В подборке есть как культовые ленты, так и те, которые вы еще, возможно, не видели. Поэтому сохраняйте замечательные рекомендации!

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"Кокаин"

Главный герой фильма – Джордж Джанг, которого играет непревзойденный Джонни Депп. Однажды парень решает заняться крупным импортом кокаина и стать первым американцем в этом деле. Он организует рынок сбыта, а этот вид наркотиков начинают употреблять известные люди США. Импорт кокаина приносит Джорджу немалые деньги.

"Кокаин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит"

В фильме рассказывается о супругах Джон и Джейн. Семейная жизнь влюбленных стала слишком серой и скучной. На самом же деле все не так просто. Муж и жена – мистер и миссис Смит, которые являются наемными убийцами. Они работают в разных организациях, однако вскоре партнерам приходится сотрудничать.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крестный отец"

В центре сюжета – мафиозная семья Корлеоне, которая живет в Нью-Йорке. Дочь Дона Вито Корлеоне выходит замуж, а сын возвращается после участия во Второй мировой войне. Однако парень не хочет заниматься семейным бизнесом, который вдруг оказывается под угрозой, ведь появляются новые правила введения игры.

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"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Один дома"

Это любимый фильм многих людей, который они ежегодно пересматривают накануне Рождества и Нового года. В нем рассказывается о семье Маккаллистеров, которая едет на каникулы в Париж. Во время подготовки к путешествию в доме происходит настоящая суета, поэтому членам семьи совсем не до восьмилетнего Кевина, который требует внимания. В день поездки семья встает слишком поздно, а в спешке все забывают разбудить мальчика. Так, Кевин остается один дома на праздники, а впоследствии ему приходится иметь дело с настоящими грабителями.

"Один дома": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аутсайдеры"

По сюжету, продолжается соперничество между командами Феррари и Форда. Настоящая борьба началась на гонках Ле-Мана, которые были в 1966 году. Инженеры и конструкторы из Америки стремятся сделать автомобиль, который сможет получить долгожданную победу и превзойти команду Феррари, что всегда является лидером.

"Аутсайдеры": смотрите онлайн трейлер фильма

Вот так подборка, правда? Богдан Шелудяк порекомендовал просто невероятные фильмы, которые должен посмотреть каждый. Поэтому готовьте любимые вкусности и выбирайте ленту, которой уже сегодня разбавить свой вечер.