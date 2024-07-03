Український актор та ведучий Богдан Шелудяк поділився своїми улюбленими фільмами. У добірці є як культові стрічки, так і ті, які ви ще, можливо, не бачили. Тож зберігайте чудові рекомендації!

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"Кокаїн"

Головний герой фільму – Джордж Джанг, якого грає неперевершений Джонні Депп. Якось хлопець вирішує зайнятися великим імпортом кокаїну та стати першим американцем у цій справі. Він організовує ринок збуту, а цей вид наркотиків починають вживати відомі люди США. Імпорт кокаїну приносить Джорджу чималі гроші.

"Кокаїн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер і місіс Сміт"

У фільмі розповідається про подружжя Джон та Джейн. Сімейне життя закоханих стало занадто сірим та нудним. Насправді ж все не так просто. Чоловік та дружина – містер і місіс Сміт, які є найманими вбивцями. Вони працюють у різних організаціях, однак незабаром партнерам доводиться співпрацювати.

"Містер і місіс Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хрещений батько"

У центрі сюжету – мафіозна сім'я Корлеоне, яка мешкає у Нью-Йорку. Дочка Дона Віто Корлеоне виходить заміж, а син повертається після участі у Другій світовій війні. Однак хлопець не хоче займатися сімейним бізнесом, який раптом опиняється під загрозою, адже з'являються нові правила введення гри.

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"Хрещений батько": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сам удома"

Це улюблений фільм багатьох людей, який вони щороку переглядають напередодні Різдва та Нового року. У ньому розповідається про сім'ю Маккаллістерів, яка їде на канікули до Парижа. Під час підготовки до подорожі у будинку відбувається справжня метушня, тому членам родини зовсім не до восьмирічного Кевіна, який вимагає уваги. У день поїздки сім'я встає занадто пізно, а у поспіху всі забувають розбудити хлопчика. Так, Кевін залишається сам удома на свята, а згодом йому доводиться мати справу зі справжніми грабіжниками.

"Сам удома": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аутсайдери"

За сюжетом, триває суперництво між командами Феррарі та Форда. Справжня боротьба розпочалася на перегонах Ле-Мана, які були у 1966 році. Інженери та конструктори з Америки прагнуть зробити автомобіль, який зможе здобути довгоочікувану перемогу та перевершити команду Феррарі, що завжди є лідером.

"Аутсайдери": дивіться онлайн трейлер фільму

Оце так добірка, правда? Богдан Шелудяк порекомендував просто неймовірні фільми, які має подивитися кожен. Тож готуйте улюблені смаколики та обирайте стрічку, якою вже сьогодні розбавити свій вечір.