Кіно 24 зробили добірку з п'яти кращих слешер-франшиз, які стали справжньою класикою жанру. Маніяки, від яких наче просто неможливо врятуватися, а також – боротьба героїв за виживання тримають нас у напрузі до останньої хвилини.

Радимо Найочікуваніші кінопрем'єри липня: 4 фільми, які варто побачити всім

Трилогія "Х"

Які фільми входять: "Х" (2022), "Перл" (2022), "МаХХХін" (2024)

Ця серія горорів і стала інформаційним приводом для цієї добірки, адже завершальний фільм трилогії – "МаХХХін" – виходить в українських кінотеатрах вже 4 липня.

"Х" – це трилогія про відчайдушні пошуки слави за будь-яку ціну і їхні криваві наслідки. А шукачку у всіх трьох фільмах грає одна й та сама акторка – Міа Гот. Фільм розповідає про знімальну групу фільмів для дорослих, яка в середині 1970-х приїхала на ферму в американській глушині, де нікого немає, крім господарів – дуже-дуже старої подружньої пари. Спочатку все йде за планом, але далі знімання перетворюються на справжній кривавий жах, коли старенька власниця ферми раптом починає поводитися зовсім неадекватно.

"Перл" – це приквел "Х", події якого розгортаються на тій самій фермі, але на початку 20 століття, у часи Першої світової. Головна героїня Перл – зовсім молода жінка, котра живе з суворими батьками, поки її чоловік воює за океаном. Перл впевнена у своїй винятковості й в тому, що їй місце на сцені, а не на фермі. І щоб бути в центрі уваги вона не зупиниться ні перед чим.

"МаXXXін" знову повертає нас до історії Максін Мінкс, але вже у середині 1980-х у Лос-Анджелесі. Головна героїня вже майже здійснила свою заповітну мрію – підкорити Голлівуд, стати зіркою справжнього, а не "дорослого" кіно. Та коли успіх вже так близько, на дівчину розпочинає полювання маніяк-убивця на прізвисько Нічний ловець, що переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу. Він не лише загрожує її життю, але й може викрити зловісне минуле дівчини – і цим занапастити її кар’єру. Але Максін не збирається здаватися.

"МаXXXін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крик"

Які фільми входять: "Крик" (1996), "Крик 2" (1997), "Крик 3" (2000), "Крик 4" (2011), "Крик" (2022), "Крик 6" (2023)

Маніяк з "Крику" Примарне обличчя – у фірмовому чорному балахоні та білій масці – став чи не найвідомішим вбивцею в історії кіно. Але що вирізняє "Крик" від багатьох інших слешер-франшиз з антагоністами в масках так це те, що тут за маскою в кожній частині ховаються різні люди й мотиви, але всі вони мають на меті вбити головну героїню Сідні Прескотт.

Одне з таких кліше звучить як "Головне правило фільму-продовження – смертей завжди більше, і вони продуманіші". І цьому правилу всі стрічки "Крику" слідують на всі 100%.

"Крик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пила"

Які фільми входять: "Пила: Гра на виживання" (2004), "Пила 2" (2005), "Пила 3" (2006), "Пила 4" (2007), "Пила 5" (2008), "Пила 6" (2009), "Пила 3D" (2010), "Пила 8" (2017), "Пила: спіраль" (2021), "Пила 10" (2023)

Певно, найстрашніша зі слешер-франшиз про маніяків, що лякає своєю максимальною реалістичністю. Причому першою чергою реалістичною є мотивація вбивці – Джона "Конструктора" Крамера. Він, інженер за фахом, одного дня дізнається, що невиліковно хворий на рак мозку. І вирішує присвятити весь час, що йому лишився, тому, щоб навчити інших людей цінувати життя. Утім, обирає для цього найбільш збочений спосіб: викрадає людей і замикає їх у смертельно небезпечні пастки, з яких є маленький шанс вибратися, але для цього треба самостійно позбутися якоїсь частини тіла.

Конструктор – не просто маніяк, а свого роду філософ: сам себе він не вважає себе вбивцею – ба більше, не любить і зневажає вбивць. За всі десять фільмів Конструктор власноруч не вбив жодної жертви. Його мета ­– змінювати людей, а не вбивати їх, та зазвичай його випробування виявлялися надто складними.

"Пила": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гелловін"

Які фільми входять: "Гелловін" (1978), "Гелловін 2" (1981), "Гелловін 3: Сезон відьом" (1982), "Гелловін 4: Повернення Майкла Маєрса" (1988), "Гелловін 5: Помста Майкла Маєрса" (1989), "Гелловін 6: Прокляття Майкла Маєрса" (1995), "Гелловін: 20 років потому" (1998), "Гелловін: Воскресіння" (2002), "Гелловін" (2007), "Гелловін 2" (2009), "Гелловін" (2018), "Гелловін вбиває" (2021), "Гелловін закінчується" (2022)

Головний антагоніст серії Майк Маєрс – вбивця у масці, улюбленою зброєю якого є кухонний ніж, – одночасно є і звичайною людиною, і містичним проклятим монстром, якого майже неможливо вбити.

За майже півстоліття свого існування, франшиза "Гелловін" розгалужилася на безліч сюжетних ліній та пережила два перезапуски: 2007 року – від режисера Роба Зомбі, 2018-го – від Девіда Гордона Гріна. Останній на сьогодні перезапуск є прямим продовженням найпершого "Гелловіну", що ігнорує події всіх решти фільмів. І в трьох найсвіжіших фільмах ми знову бачимо героїню, що завжди протистоїть Майку, – Лорі Строуд, – у виконанні Джеймі Лі Кертіс, котру свого часу саме "Гелловін" зробив зіркою і загальновизнаною "королевою крику".

"Гелловін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Психо"

Які фільми входять: "Психо" (1960), "Психо 2" (1983), "Психо 3" (1986), "Психо 4: На початку" (1990)

Оригінальний фільм 1960 року режисера Альфреда Гічгока – чи не найвідоміший психологічний горор в історії кіно, що має без перебільшення культовий статус. Утім, далеко не всі знають, що стрічка має продовження. Другий фільм зняв вже режисер Ричард Франклін, і розповідає ця стрічка про історію маніяка з оригінального фільму Нормана Бейтса, котрий 22 роки провів у психлікарні, а тепер повернувся додому, до "Мотелю Бейтсів", де намагається позбутися демонів минулого та жаги вбивати.

"Психо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Психо" – це справжній канон слешерів, горорів і фільмів жахів. Тож не дивно, що відсилання до франшизи раз у раз зустрічаються в інших фільмах. І, до речі, одну таку ми скоро побачимо у кіно: адже оригінальний "Мотель Бейтсів" – сам будинок-декорація, який зараз знаходить у тематичному парку Universal Studios, – став однією зі знімальних локацій для фільму "МаХХХін".