Не только "Мстители": 2 небанальных фильма о супергероях

Фильмы о супергероях могут захватить внимание зрителя благодаря эпическим битвам между героями и извечной темой борьбы между добром и злом. Хотя киновселенная Marvel доминирует на большом экране с франшизой "Мстители", существует немало других не менее интересных супергеройских лент.

В последние годы кино о супергероях собирает огромные кассовые сборы. И люди со сверхвозможностями интересовали режиссеров много лет подряд. Кино 24 расскажет о небанальных супергеройских фильмах.

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"Хэнкок"

20086.4Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джейсон Бейтман

В отличие от традиционных супергероев, Хэнкок – это алкоголик и неудачник, который хоть и обладает необычайными способностями, но не имеет ни желания, ни умения использовать их на благо общества. Его действия часто приводят к разрушениям и возмущению со стороны жителей Лос-Анджелеса. Но все меняется, когда он спасает жизнь Рэя Эмбри, который предлагает помочь Хэнкоку стать настоящим героем.

"Хэнкок": смотрите трейлер онлайн

"Неуязвимый"

20007.3Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Робин Райт

Психологический триллер рассказывает историю Дэвида Данна, единственного выжившего в ужасной железнодорожной катастрофе. Он обнаруживает, что он обладает сверхчеловеческой силой и неуязвимостью. Дэвид является противоположностью другого героя – Элайджи, который получил переломы рук и ног даже в лоне матери. Он считает, что Дэвид является настоящим супергероем, и пытается убедить его использовать свои способности для борьбы со злом.

"Неуязвимый": смотрите трейлер онлайн

Эти два фильма предлагают другой взгляд на жанр супергеройских историй. Они показывают, что даже среди супергероев есть место для несовершенства, человеческих слабостей и сложных моральных выборов.