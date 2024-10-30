Отношения, обреченные на провал: 5 лучших фильмов о токсичной любви

Если вы не поклонник старомодных романтических комедий со счастливым концом, вас могут заинтересовать противоположные фильмы – истории о токсичных и болезненных отношениях, где парам не суждено быть вместе. Эти ленты показывают человеческие недостатки, деструктив в отношениях и то, что любовь побеждает не всегда.

Кино 24 расскажет о фильмах, изображающих беспорядочные токсичные отношения. Они по-настоящему могут поразить зрителя, подчеркнув не плюсы, а недостатки романтики и любви.

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"Вечное сияние чистого разума"

Это один из редких фильмов, где Джим Керри не предстает в своем привычном комедийном амплуа. Лента рассказывает об отношениях Джоэля и Клементины, которые являются абсолютными противоположностями. Джоэль – скучный консерватор, который всегда чем-то не доволен, а Клем – раскованная эмоциональная девушка с красочными волосами.

Они живут в мире будущего, где можно управлять воспоминаниями. Из-за неудач в отношениях они стирают воспоминания друг о друге, но потом снова и снова возобновляют свой роман.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите трейлер онлайн

"Потерянная"

Один из самых популярных фильмов о токсичных отношениях рассказывает об Эми, которая внезапно исчезает накануне годовщины ее свадьбы. Главным подозреваемым становится ее муж Ник.

И Эми, и Ник притворяются людьми, которыми на самом деле не являются. Им не удается постоянно придерживаться этого образа, а потому каждый из них стремится уничтожить друг друга. В фильме удачно соединилось преступление и история о неудачных отношениях.

"Затерянная": смотрите трейлер онлайн

"Брачная история"

Сюжет вращается вокруг истории режиссера Чарли и его жены-актрисы Николь, которые разводятся. Пара, которая раньше была влюбленной и счастливой, рассказывает обо всем том, что повлекло их расставание и как события повлияли на их сына.

Эта история показывает реальные проблемы, с которыми очень часто сталкиваются супружеские пары. Зритель прикован к телеэкрану из-за этого эмоционального рассказа, который является очень глубоким и откровенным. Многие из тех, кто прошел развод, увидят в ленте свой жизненный опыт.

"Брачная история": смотрите трейлер онлайн

"Валентинка"

Культовый фильм 2010-х годов сосредоточен на неудачных отношениях Дина и Синди, которые пытаются спасти их брак. Они были страстной влюбленной парой, пока в их романе не начали появляться трещины.

В фильме честно и реалистично показывают проблемы длительных отношений и то, какие болезненные моменты могут происходить в паре.

"Валентинка": смотрите трейлер онлайн

"(500) дней лета"

Романтический и искренний фильм показывает пару, которые являются кардинально разными. Том – безнадежный романтик, а секретарша Саммер – вообще не верит в любовь. Том влюбляется в девушку, но она не может ответить взаимностью.

Отношения главных героев – несчастливые, сколько бы романтики в них не было. Хотя фильм завершается довольно положительно, целом он рассказывает историю романа, обреченного на провал.

"(500) дней лета": смотрите трейлер онлайн