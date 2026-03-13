Забудьте о "Сумерках": лучшие фильмы про вампиров: лучшие фильмы о вампирах

Вампирские саги – одна из самых интересных тем в истории кинематографа. Сколько уже было отснято историй о вампирах, которые боятся солнечного света или же те, которые научились от него защищаться.

Однако такая разножанровость, к сожалению, не помогла всем фильмам получить высокий рейтинг или отличиться качественным сюжетом. Когда-то была очень популярна серия фильмов "Сумерки", однако впоследствии все начали отмечать иногда абсурдность сюжета, а также слабую актерскую игру. Поэтому 24 Канал решил создать другую, качественную подборку фильмов, которая должна понравиться поклонникам темы вампиров.

"Интервью с вампиром", 1994

Рейтинг IMDb: 7,5

Фильм рассказывает о вампире Луи, который рассказывает журналисту свою 200-летнюю историю жизни. В центре сюжета – сложные моральные вопросы, среди которых есть переживание потерь и борьба с кровожадностью.

Но нельзя не вспомнить о девочке, которую Луи превратил в вампира. На фоне этого возникли новые конфликты.

"Грешники", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

События развиваются в 1932 году в штате Миссисипи. Двое братьев-близнецов, ветераны Первой мировой войны, возвращаются в родной городок, чтобы оставить прошлое и начать жить заново.

Они покупают мастерскую, которую превращают в музыкальный клуб. Такой успех привлекает внимание вампира Реммика и его стаи. Их появление превращает вечер в ужасную борьбу за выживание.

"Баффи – истребительница вампиров", 1992

Рейтинг IMDb: 5,7

Обычная старшеклассница Баффи Саммерс однажды узнает, что она избранная. Ее миссия – уничтожать темные силы, живущие среди людей. Сначала девушка не верит и отказывается принять свое назначение, однако впоследствии у нее появляются силы, которые помогают ей бороться с вампирами.

"Даркула. Неизвестная история", 2014

Рейтинг IMDb: 6,2

Фильм рассказывает о молодом Владиславе Дракуле до того, как он стал вампиром. Его семья погибает от рук османов, поэтому решается заключить сделку с темными силами, чтобы получить силы для мести.

И теперь его ждет борьба между собственными жестокостью и человечностью.

"Эбигейл", 2024

Рейтинг IMDb: 6,5

Группа наемных преступников хочет получить "легкий заработок" – они должны похитить 12-летнюю балерину Эбигейл, дочь босса подполья, и в течение одной ночи удерживать ее в изолированном поместье, требуя 50 миллионов долларов выкупа.

Сначала группа думает, что задача очень легкая, но они не знают, что девочка – древняя и невероятно опасная вампирша, которая начинает охотиться в поместье на своих похитителей.

