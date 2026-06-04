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4 июня, 13:33
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3 душевных фильма о войне глазами детей, которые просто разбивают сердце

Ольга Панькив

Дети Украины сегодня переживают особенно тяжелый период, ведь их детство отобрала война, развязанная российскими оккупантами. Жизнь под мирным небом заменили сирены, ракеты и бомбы.

Именно поэтому 4 июня в Украине чтят День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов о войне глазами детей – историй, которые пробирают просто до мурашек.

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"Щедрик"

Это украинская историческая драма режиссера Олеси Моргунец-Исаенко, премьера которой состоялась в 2020 году. Фильм рассказывает о периоде Второй мировой войны, когда в безысходности оказались дети, потерявшие родителей. Преподавательница пения по имени София принимает девочек как родных и становится для них настоящей опорой.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди детей – девочка Ярослава, которая стремится примирить мир через свое пение, в частности благодаря мелодии "Щедрика". Несмотря на жестокие реалии войны, принудительный вывоз девочек из приюта Софии в детский дом, годы притеснений и испытаний, Ярослава пронесла слова и мелодию "Щедрика" сквозь десятилетия.

"Кролик Джоджо"

Это американский фильм, снят по книге Кристины Лойненс "Зарешеченные небеса". Премьера ленты состоялась в 2019 году, и она уже получила высокие зрительские рейтинги.

"Кролик Джоджо": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – тема нацизма, пропаганды и войны. Что интересно, фильм сочетает драму и сатирический юмор: история, которая сначала может казаться легкой комедией, постепенно превращается в глубокую и болезненную драму.

Только в финале становится понятно, насколько тяжелую историю показали сквозь призму восприятия десятилетнего мальчика.

"Меня зовут Давид"

Еще один фильм, который показывает войну глазами ребенка, – лента "Меня зовут Давид". В центре сюжета – 12-летний мальчик, жизнь которого с самого рождения похожа на страшный сон. Он переживает жестокость коммунистического советского концлагеря в Болгарии, боль и постоянный страх.

"Меня зовут Давид": смотрите онлайн трейлер фильма

С детства Давид привык полагаться только на себя. Но однажды ему выпадает уникальная возможность сбежать. С собой мальчик имеет только компас, кусок хлеба и загадочное письмо, которое должен доставить в Копенгаген.

Постепенно Давид начинает понимать, что даже в мире, полном зла и недоверия, все же есть место для добра и человечности.

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