3 душевных фильма о войне глазами детей, которые просто разбивают сердце

Дети Украины сегодня переживают особенно тяжелый период, ведь их детство отобрала война, развязанная российскими оккупантами. Жизнь под мирным небом заменили сирены, ракеты и бомбы.

Именно поэтому 4 июня в Украине чтят День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов о войне глазами детей – историй, которые пробирают просто до мурашек.

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"Щедрик"

Это украинская историческая драма режиссера Олеси Моргунец-Исаенко, премьера которой состоялась в 2020 году. Фильм рассказывает о периоде Второй мировой войны, когда в безысходности оказались дети, потерявшие родителей. Преподавательница пения по имени София принимает девочек как родных и становится для них настоящей опорой.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди детей – девочка Ярослава, которая стремится примирить мир через свое пение, в частности благодаря мелодии "Щедрика". Несмотря на жестокие реалии войны, принудительный вывоз девочек из приюта Софии в детский дом, годы притеснений и испытаний, Ярослава пронесла слова и мелодию "Щедрика" сквозь десятилетия.

"Кролик Джоджо"

Это американский фильм, снят по книге Кристины Лойненс "Зарешеченные небеса". Премьера ленты состоялась в 2019 году, и она уже получила высокие зрительские рейтинги.

"Кролик Джоджо": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – тема нацизма, пропаганды и войны. Что интересно, фильм сочетает драму и сатирический юмор: история, которая сначала может казаться легкой комедией, постепенно превращается в глубокую и болезненную драму.

Только в финале становится понятно, насколько тяжелую историю показали сквозь призму восприятия десятилетнего мальчика.

"Меня зовут Давид"

Еще один фильм, который показывает войну глазами ребенка, – лента "Меня зовут Давид". В центре сюжета – 12-летний мальчик, жизнь которого с самого рождения похожа на страшный сон. Он переживает жестокость коммунистического советского концлагеря в Болгарии, боль и постоянный страх.

"Меня зовут Давид": смотрите онлайн трейлер фильма

С детства Давид привык полагаться только на себя. Но однажды ему выпадает уникальная возможность сбежать. С собой мальчик имеет только компас, кусок хлеба и загадочное письмо, которое должен доставить в Копенгаген.

Постепенно Давид начинает понимать, что даже в мире, полном зла и недоверия, все же есть место для добра и человечности.