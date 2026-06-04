Саме тому 4 червня в Україні вшановують День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів про війну очима дітей – історій, які пробирають просто до мурах.

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"Щедрик"

Це українська історична драма режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко, прем'єра якої відбулася у 2020 році. Фільм розповідає про період Другої світової війни, коли в безвиході опинилися діти, які втратили батьків. Викладачка співу на ім'я Софія приймає дівчаток як рідних і стає для них справжньою опорою.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

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Серед дітей – дівчинка Ярослава, яка прагне примирити світ через свій спів, зокрема завдяки мелодії "Щедрика". Попри жорстокі реалії війни, примусове вивезення дівчаток із прихистку Софії до дитячого будинку, роки утисків і випробувань, Ярослава пронесла слова та мелодію "Щедрика" крізь десятиліття.

"Кролик Джоджо"

Це американський фільм, знятий за книгою Крістіни Лойненс "Заґратовані небеса". Прем'єра стрічки відбулася у 2019 році, і вона вже здобула високі глядацькі рейтинги.

"Кролик Джоджо": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – тема нацизму, пропаганди та війни. Що цікаво, фільм поєднує драму й сатиричний гумор: історія, яка спершу може здаватися легкою комедією, поступово перетворюється на глибоку та болючу драму.

Лише у фіналі стає зрозуміло, наскільки важку історію показали крізь призму сприйняття десятирічного хлопчика.

"Мене звати Давид"

Ще один фільм, який показує війну очима дитини, – стрічка "Мене звати Давид". У центрі сюжету – 12-річний хлопчик, життя якого від самого народження схоже на страшний сон. Він переживає жорстокість комуністичного радянського концтабору в Болгарії, біль і постійний страх.

"Мене звати Давид": дивіться онлайн трейлер фільму

Із дитинства Давид звик покладатися лише на себе. Та одного дня йому випадає унікальна нагода втекти. Із собою хлопчик має лише компас, шматок хліба та загадковий лист, який повинен доставити до Копенгагена.

Поступово Давид починає розуміти, що навіть у світі, сповненому зла й недовіри, все ж є місце для добра та людяності.