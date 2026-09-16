3 лучших фильма о борьбе Украины, которые смотрит весь мир на Netflix

Стриминговая платформа Netflix располагает большой коллекцией украинских и мировых фильмов, рассказывающих о мужестве, боли и стойкости украинцев – от Революции достоинства до наших дней. Наша редакция подготовила подборку самых ярких художественных и документальных проектов этого сервиса.

Они честно фиксируют преступления оккупантов, показывают героизм мирных жителей и удерживают внимание зрителя от первой до последней секунды.

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу" (2015)

Рейтинг IMDb – 8,3

Документальный фильм режиссера Евгения Афинеевского подробно воссоздает 93 дня ожесточенных столкновений на столичной площади Майдан зимой 2013 – 2014 годов. Камера фиксирует превращение мирных студенческих протестов в масштабную народную революцию против коррумпированного режима. Зрители могут наблюдать за невероятной солидарностью митингующих, медиков и волонтеров, которые сражались под прицельным снайперским огнем и дубинками силовиков.

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают невероятное эмоциональное напряжение, редкие архивные кадры и глубокий гуманизм повествования. В то же время критики сетуют на несколько упрощенное объяснение геополитических факторов.

"Снайпер. Белый Ворон" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,4

Мирный учитель физики и экопоселенец Николай Вороненко ведет уединенную счастливую жизнь с беременной женой на Донбассе. Когда в 2014 году российские боевики врываются в его дом и безжалостно убивают любимую, мужчина решает отомстить врагу. Он вступает добровольцем в ряды армии и превращается в безупречного и безжалостного снайпера, который сделает все, чтобы защитить родную землю.

"Снайпер. Белый Ворон": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: рецензенты Rotten Tomatoes высоко оценивают техническое мастерство постановки боевых сцен, динамичный монтаж и искреннюю патриотическую энергетику картины. Однако авторы обзоров упрекают создателей в предсказуемой жанровой структуре фильма.

"Суперсила" (2023)

Рейтинг IMDb – 6,4

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн отправляется в Киев в начале 2022 года, чтобы снять фильм о феномене комика, ставшего главой государства. Однако планы съемочной группы мгновенно меняет полномасштабное вторжение России, поэтому авторы оказываются непосредственными свидетелями первых ракетных ударов по столице. Фильм содержит эксклюзивные интервью с военными и жителями прифронтовых городов. Режиссер искренне признается в своих иллюзиях и демонстрирует западной аудитории колоссальное мужество украинского народа.

"Суперсила": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: обозреватели издания Rotten Tomatoes хвалят авторов за смелость работать в эпицентре событий и за откровенные, эмоциональные беседы с украинским народом. В то же время некоторые рецензенты отмечают, что персонаж самого Шона Пенна порой слишком сильно отвлекает внимание от трагедии простых украинцев.

На днях Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов среди украинцев.