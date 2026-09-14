О самых популярных фильмах Netflix в Украине – читайте в материале 24 Канала.

"Шептун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовевший писатель Том Кеннеди вместе с маленьким сыном Джейком переезжает в тихий провинциальный городок, надеясь начать жизнь с чистого листа. Однако в этом городе пропадает ребенок, а само преступление удивительным образом повторяет почерк печально известного серийного убийцы по прозвищу Шептун, которого посадили за решетку много лет назад. Когда сын Тома оказывается в опасности, писатель вынужден обратиться за помощью к своему отцу – бывшему детективу, который в свое время и задержал маньяка.

"Шептун": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят гнетущую скандинавскую атмосферу сериала, удачную режиссуру и убедительный актерский дуэт Роберта Де Ниро и Адама Скотта. В то же время обозреватели критикуют картину за медленный темп, предсказуемость финальных поворотов и не до конца реализованный потенциал оригинального романа.

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"Загадочная женщина"

Рейтинг IMDb – 6,1

Датский психологический триллер рассказывает о женщине по имени Луиза, чья счастливая жизнь неожиданно превращается в настоящий кошмар. Героиня начинает подозревать собственного мужа в сокрытии жутких тайн и постепенно теряет контроль над реальностью. Чем глубже она погружается в собственное расследование, тем больше сомнений возникает относительно ее собственного прошлого и людей, которые находятся рядом.

"Загадочная женщина": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил положительные отзывы за выразительную игру главной героини. Обозреватели отмечают, что фильм удачно манипулирует ожиданиями аудитории, хотя медленный темп повествования в середине картины может испытать терпение части зрителей.

"Война Чарли Уилсона"

Рейтинг IMDb – 7,0

В начале 1980-х годов Чарли Уилсон неожиданно для всех увлекается войной в Афганистане и решает тайно организовать масштабные поставки оружия местным повстанцам для борьбы с советскими оккупантами. Объединив усилия с влиятельной техасской миллионершей и своенравным агентом ЦРУ, конгрессмен проворачивает крупнейшую секретную операцию в истории разведки.

"Война Чарли Уилсона": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят блестящую режиссерскую работу Аарона Соркина и непревзойденный актерский состав во главе с Томом Хэнксом, Джулией Робертс и Филиппом Сеймуром Хоффманом. Некоторые обозреватели при этом отмечают, что фильм слишком легкомысленно подходит к сложным геополитическим последствиям, сосредотачиваясь скорее на юморе, чем на трагизме реальных событий.

Среди других фильмов, вошедших в еженедельный рейтинг Netflix в Украине:

"Любовь зла";

"Последний дом";

"72 часа";

"Кот в сапогах";

"Шрек";

"Мой лучший друг, его девушка и я";

Grand Theft Auto: An Extended Look.

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