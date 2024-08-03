Идеальный вариант для вечернего просмотра: 2 страстных фильма о запретной любви
Безупречный сценарий любви, где главные герои быстро встречаются, влюбляются и женятся практически невозможны в реальной жизни, а в кино и подавно. Истории, в которых чувства сталкиваются с препятствиями и табу, по настоящему захватывают и заставляют сопереживать героям.
Кино 24 подобрало фильмы о запретной любви, которые заставляют сердце биться быстрее. Они идеально подходят для вечернего просмотра, особенно вместе со своим партнером.
К слову 4 интересные детективные комедии, от которых не оторваться
"Портрет девушки в огне"Год выхода: 2019
Страна: Франция
Рейтинг IMDb: 8.1
События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Художница Марианна получает заказ на свадебный портрет девушки Элоизы от ее мужа. Марианна изучает свою модель днем, а ночью пишет ее портрет. Героини постоянно сближаются, наслаждаясь свободой накануне неизбежного брака Элоизы.
"Портрет девушки в огне": смотрите трейлер онлайн
"Матч-пойнт"Год выхода: 2005
Страна: Великобритания, США
Рейтинг IMDb: 7.6
Фильм рассказывает историю бывшего теннисиста Криса Уилтона. После знакомства с семьей богатых аристократов - Томом и его сестрой Хлоей ему удается быстро выстраивать карьеру и завоевывать успех в британском обществе. Однако у Криса появляется еще один интерес – жена Тома.
"Матч-пойнт": смотрите трейлер онлайн