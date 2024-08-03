Идеальный вариант для вечернего просмотра: 2 страстных фильма о запретной любви

Безупречный сценарий любви, где главные герои быстро встречаются, влюбляются и женятся практически невозможны в реальной жизни, а в кино и подавно. Истории, в которых чувства сталкиваются с препятствиями и табу, по настоящему захватывают и заставляют сопереживать героям.

Кино 24 подобрало фильмы о запретной любви, которые заставляют сердце биться быстрее. Они идеально подходят для вечернего просмотра, особенно вместе со своим партнером.

К слову 4 интересные детективные комедии, от которых не оторваться

"Портрет девушки в огне"

: 2019: Франция: 8.1

События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Художница Марианна получает заказ на свадебный портрет девушки Элоизы от ее мужа. Марианна изучает свою модель днем, а ночью пишет ее портрет. Героини постоянно сближаются, наслаждаясь свободой накануне неизбежного брака Элоизы.

"Портрет девушки в огне": смотрите трейлер онлайн

"Матч-пойнт"

: 2005: Великобритания, США: 7.6

Фильм рассказывает историю бывшего теннисиста Криса Уилтона. После знакомства с семьей богатых аристократов - Томом и его сестрой Хлоей ему удается быстро выстраивать карьеру и завоевывать успех в британском обществе. Однако у Криса появляется еще один интерес – жена Тома.

"Матч-пойнт": смотрите трейлер онлайн