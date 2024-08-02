Редакция Кино 24 собрала для вас пять самых интересных детективных комедий, которые не дадут вам заскучать и обеспечат отличное настроение.

К слову Цинизм, депрессия и брутальность: 3 лучшие фильмы в жанре нуар

"Юный детектив"

Драма рассказывает о 32-летнем Эйбе, который в прошлом был известным ребенком-детективом. Он продолжает браться за мелкие дела в частном агентстве. Но когда в его жизни появляется девушка по имени Кэролайн, все меняется.

"Юный детектив": смотрите трейлер онлайн

"Достать ножи"

Детективная кинокомедия рассказывает о неудачном семейном собрании. На нем поднимают тему о загадочной смерти главы семьи, которого находят с перерезанным горлом. Это становится причиной начать следствие. В 2022 году вышла еще одна часть фильма – "Ножи наголо: Стеклянный лук".

"Достать ножи": смотрите трейлер онлайн

"Короли интриги"

Актриса Мара Ордез уже завершила свою карьеру и живет в роскошном особняке с мужем, сценаристом и бывшим режиссером. Ее мир меняется, когда на пороге дома появляется молодая пара незнакомцев. Они лестью и обманом пытаются убедить Мару продать дом и вернуться в кино. Но ее друзья хотят помешать этому плану.

"Короли интриги": смотрите трейлер онлайн

"Простая услуга"

Молодая вдова Стефани ведет блог для хозяек и воспитывает маленького сына. Она становится подругой Эмили - матери мальчика, с которым дружит ее сын. Девушки сближаются и интересуются жизнью друг друга. Однажды новая подруга просит Стефани забрать детей из школы, а сама исчезает.

"Простая услуга": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы точно стоит посмотреть в эти выходные. Приготовьтесь к смеху и расследованиям в одном кино.