Редакція Кіно 24 зібрала для вас п'ять найцікавіших детективних комедій, які не дадуть вам занудьгувати і забезпечать чудовий настрій.

До слова Цинізм, депресія та брутальність: 3 найкращі фільми у жанрі нуар

"Юний детектив"

Драма розповідає про 32-річного Ейба, який у минулому був відомою дитиною-детективом. Він продовжує братися за дрібні справи у приватному агентстві. Та коли в його житті з'являється дівчина на ім'я Керолайн, усе змінюється.

"Юний детектив": дивіться трейлер онлайн

"Ножі наголо"

Детективна кінокомедія розповідає про невдале сімейне зібрання. На ньому порушують тему про загадкову смерть голови родини, якого знаходять з перерізаним горлом. Це стає причиною розпочати слідство. У 2022 році вийшла ще одна частина фільму – "Ножі наголо: Скляна цибуля".

"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн

"Королі інтриги"

Акторка Мара Ордез вже завершила свою кар'єру і живе в розкішному особняку з чоловіком, сценаристом і колишнім режисером. Її світ змінюється, коли на порозі дому з'являється молода пара незнайомців. Вони лестощами й обманом намагаються переконати Мару продати будинок та повернутися в кіно. Але її друзі хочуть завадити цьому плану.

"Королі інтриги": дивіться трейлер онлайн

"Проста послуга"

Молода вдова Стефані веде блог для господарок і виховує маленького сина. Вона стає подругою Емілі - матері хлопчика, з яким дружить її син. Дівчата зближаються і цікавляться життям одна одної. Одного дня нова подруга просить Стефані забрати дітей зі школи, а сама зникає.

"Проста послуга": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми точно варто подивитися цими вихідними. Приготуйтеся до сміху та розслідувань в одному кіно.