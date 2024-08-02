Редакція Кіно 24 зібрала для вас п'ять найцікавіших детективних комедій, які не дадуть вам занудьгувати і забезпечать чудовий настрій.
До слова Цинізм, депресія та брутальність: 3 найкращі фільми у жанрі нуар
"Юний детектив"
Драма розповідає про 32-річного Ейба, який у минулому був відомою дитиною-детективом. Він продовжує братися за дрібні справи у приватному агентстві. Та коли в його житті з'являється дівчина на ім'я Керолайн, усе змінюється.
"Юний детектив": дивіться трейлер онлайн
"Ножі наголо"
Детективна кінокомедія розповідає про невдале сімейне зібрання. На ньому порушують тему про загадкову смерть голови родини, якого знаходять з перерізаним горлом. Це стає причиною розпочати слідство. У 2022 році вийшла ще одна частина фільму – "Ножі наголо: Скляна цибуля".
"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн
"Королі інтриги"
Акторка Мара Ордез вже завершила свою кар'єру і живе в розкішному особняку з чоловіком, сценаристом і колишнім режисером. Її світ змінюється, коли на порозі дому з'являється молода пара незнайомців. Вони лестощами й обманом намагаються переконати Мару продати будинок та повернутися в кіно. Але її друзі хочуть завадити цьому плану.
"Королі інтриги": дивіться трейлер онлайн
"Проста послуга"
Молода вдова Стефані веде блог для господарок і виховує маленького сина. Вона стає подругою Емілі - матері хлопчика, з яким дружить її син. Дівчата зближаються і цікавляться життям одна одної. Одного дня нова подруга просить Стефані забрати дітей зі школи, а сама зникає.
"Проста послуга": дивіться трейлер онлайн
Ці фільми точно варто подивитися цими вихідними. Приготуйтеся до сміху та розслідувань в одному кіно.