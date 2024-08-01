Слово "нуар" прийшло з французької мови, воно перекладається як "чорний", пише Кіно 24. Так і з'явився термін "чорний фільм", що характеризує особливий напрям у кінематографі.

До слова 5 фільмів про Париж, від яких перехоплює подих

В американському кіно у середині 1940-х виник специфічний стиль. Для нього характерний кримінальний сюжет, похмура атмосфера, цинічний фаталізм і песимізм, стирання межі між героєм та лиходієм. Важливий також візуал: темне освітлення, чорно-білий стиль, тіні, сцени, що відбуваються вночі.



Розповідаємо про три найкращі фільми у жанрі нуар.

"Бульвар Сансет"

"Бульвар Сансет" режисера Біллі Вайлдера є одним із найвизначніших фільмів класичного нуару. Цей фільм розповідає про сценариста-невдаху Джо Гілліса, який випадково потрапляє в особняк забутої кінозірки Норми Десмонд. Норма живе в ілюзіях про своє повернення на великий екран, а Джо стає її сценаристом та коханцем, що призводить до трагічних наслідків.

"Бульвар Сансет": дивіться трейлер онлайн

"Подвійна страховка"

Це інший шедевр Біллі Вайлдера заснований на однойменному романі Джеймса Кейна. У центрі сюжету – страховий агент Волтер Нефф, який закохується у спокусливу та фатальну жінку Філліс Дітріхсон. Вона маніпулює агентом, щоб той допоміг спланувати вбивство її чоловіка.

"Подвійна страховка": дивіться трейлер онлайн

"Третя людина"

Режисер Керол Рід створив один із найвизначніших європейських фільмів нуару. Фільм розгортається у післявоєнному Відні та розповідає про письменника Голлі Мартінса, який приїжджає до міста, щоб знайти свого друга Гаррі Лайма. Він дізнається, що Гаррі загинув, але згодом виявляє, що його смерть була лише частиною великої змови.

"Третя людина": дивіться трейлер онлайн

Ці три фільми є яскравими представниками жанру нуар, адже майстерно поєднують цинізм, депресію та брутальність. Їхні сюжети захоплюють, змушують задуматися про темні сторони людської душі.