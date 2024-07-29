Поки Олімпіада-2024 у самому розпалі, Кіно 24 розповість про фільми, які зображують Париж. Від узбережжя Сени до загадкових вуличок Монмартра, це місто надихає режисерів на створення кіно, від якого перехоплює подих.

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"Амелі"

Цей культовий фільм розповідає історію Амелі Пулен – загадкової і чарівної дівчини, яка вирішує змінити життя своїх інших на краще.

Кожна сцена стрічки пронизана магією та казковістю, яка відображає красу Парижа. Місця, що стали символами фільму, такі як базиліка Сакре-Кер та канал Сен-Мартен, тунель під Монмартром, дарують глядачеві незабутню атмосферу цього міста.



Фільми про Париж / Кадр з фільму

"Ейфель"

Цей фільм переносить нас у 1889 рік, коли інженер Гюстав Ейфель, зіткнувшись з численними викликами і надихаючись зустріччю з таємничою жінкою, починає будівництво своєї знаменитої вежі. Створення пам'ятки стає не лише величною подією для Парижа, а й особистим викликом для самого Ейфеля.

Фільм з дивовижними кадрами та захопливою історією показує, як ця архітектурна перлина стала символом міста.



Фільми про Париж / Кадр з фільму

"Опівночі в Парижі"

Цей фільм розповідає про письменника Ґіла, який вирушає в Париж разом з майбутньою дружиною. Опинившись у місті, Ґілл переживає дивні пригоди, потрапляючи у світ знаменитих художників і письменників 1920-х років.

Це кінематографічна подорож у часі, яка поєднує в собі чарівність міста і магію мистецтва, а сцена з музикантами на вулицях Парижа залишає слід у серці кожного глядача.



Фільми про Париж / Кадр з фільму

"Хранитель часу"

Фільм занурює глядача в історію сироти Гюго Кабре, який живе в столиці Франції у 30-х роках. Після загибелі батька хлопчика забрав його дядько, який відповідав за роботу годинника на вокзалі. Там і живе Гюго, який харчується краденими продуктами, а у вільний час лагодить механізм у годиннику.

Завдяки захопливому сюжету "Хранитель часу" дарує глядачам можливість побачити Париж не лише як місто любові, але й як місто, сповнене таємниць.



Фільми про Париж / Кадр з фільму

"Перед заходом сонця"

Цей романтичний фільм розповідає про зустріч американця Джессі та француженки Селін у поїзді до Відня. Вони проводять ніч разом у Парижі, прогулюючись по місту, говорять про життя, кохання і мистецтво.

Це зворушлива історія про зустріч двох сердець у величному місті, що розкриває справжню магію Парижа через слова і погляди головних героїв.



Фільми про Париж / Кадр з фільму

Кожен з цих фільмів демонструє щось особливе, що робить Париж ще більш захопливим і незабутнім місцем.