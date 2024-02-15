Что посмотреть, когда опускаются руки: 5 фильмов о сильных женщинах

Украинские женщины за время полномасштабной войны стали символом несокрушимости и смелости. Но иногда даже у них опускаются руки и кажется, что лучше уже точно не будет. В такие моменты стоит отвлечься, хотя бы на несколько часов забыть о будничных проблемах.

Помогут расслабиться и набраться сил фильмы о сильных женщинах, которые уже стали частью истории.

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"Суфражистка", 2015

События разворачиваются в Англии конца XIX века. Главная героиня Мод Уоттс упорно работает, воспитывает сына, выполняет домашние обязанности. В то же время правительство страны забирает у женщин избирательные права. Из-за этого вспыхивает движение суфражисток, которые борются за достойную жизнь и равенство. Мод решается присоединиться к протестам, что кардинально меняют ее жизнь.

"Суфражистка": смотрите онлайн трейлер фильма

"По половому признаку", 2018

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рут Гинзбург – первокурсница Гарвардской школы права. Ее муж Мартин является студентом второго курса. Пока любимый болеет, Рут посещает его лекции и одновременно заботится о маленькой дочери Джейн. Через несколько лет семья переезжает в Нью-Йорк, где Мартину предложили престижную работу. А Рут не может устроиться ни в одну юридическую компанию только потому, что женщина. На протяжении всей карьеры главная героиня видит абсолютное неравенство и яркое разделение людей по половому признаку. Поэтому женщина решается объявить войну дискриминации.

"По половому признаку": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пульс", 2020

Продолжим киновечер фильмом украинского производства, снятый на реальных событиях. В ленте показана история украинской спортсменки и параолимпийской чемпионки 2008 года Оксаны Ботчук.

В ужасном ДТП Оксана получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Она мечтала попасть на Олимпийские игры, однако трагедия разбила их вдребезги. Но девушка не собирается сдаваться и хочет доказать, что на пути к осуществлению заветной мечты нет препятствий.

"Пульс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эмили", 2022

Эмили Бронте является автором культового английского романа "Бурная жизнь". За свою короткую жизнь она успела стать одной из самых выдающихся фигур в мире литературы. В британской биографической драме узнаете, чем увлекалась Эмили, как она отдыхала дома и почему бросила вызов консервативному образу жизни.

"Эмили": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голда", 2024

Голда Меир во время Войны Судного дня была премьер-министром Израиля. Тогда страна подверглась атаке со стороны войск Египта и Сирии. Именно война стала самым большим вызовом в карьере женщины, бременем ответственности за судьбу страны.

"Голда": смотрите онлайн трейлер фильма



