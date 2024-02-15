Допоможуть розслабитися та набратися сил фільми про сильних жінок, які вже стали частиною історії.

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"Суфражистка", 2015

Події розгортаються в Англії кінця XIX століття. Головна героїня Мод Воттс наполегливо працює, виховує сина, виконує домашні обов'язки. Водночас уряд країни забирає в жінок виборчі права. Через це спалахує рух суфражисток, які борються за гідне життя й рівність. Мод наважується приєднатися до протестів, що кардинально змінюють її життя.

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"За статевою ознакою", 2018

Рут Гінзбург – першокурсниця Гарвардської школи права. Її чоловік Мартін є студентом другого курсу. Поки коханий хворіє, Рут відвідує його лекції та водночас піклується про маленьку доньку Джейн. Через кілька років сім'я переїжджає до Нью-Йорка, де Мартіну запропонували престижну роботу. А Рут не може влаштуватися в жодну юридичну компанію лише через те, що жінка. Протягом всієї кар'єри головна героїня бачить абсолютну нерівність та яскравий поділ людей за статевою ознакою. Через це жінка наважується оголосити війну дискримінації.

"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пульс", 2020

Продовжимо кіновечір фільмом українського виробництва, що знятий на реальних подіях. У стрічці показана історія української спортсменки й параолімпійської чемпіонки 2008 року Оксани Ботчук.

У жахливій ДТП Оксана зазнає важких травм і майже втрачає зір. Вона мріяла потрапити на Олімпійські ігри, однак трагедія розбила їх на друзки. Та дівчина не збирається здаватися й хоче довести, що на шляху до здійснення заповітної мрії немає перешкод.

"Пульс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілі", 2022

Емілі Бронте є авторкою культового англійського роману "Буремне життя". За своє коротке життя вона встигла стати однією з найвизначніших постатей у світі літератури. У британській біографічній драмі дізнаєтеся, чим захоплювалася Емілі, як вона відпочивала вдома та чому кинула виклик консервативному способу життя.

"Емілі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ґолда", 2024

Ґолда Меїр у час Війни Судного дня була прем'єр-міністеркою Ізраїлю. Тоді країна зазнала атаки з боку військ Єгипту та Сирії. Саме війна стала найбільшим викликом у кар'єрі жінки, тягарем відповідальності за долю країни.

"Ґолда": дивіться онлайн трейлер фільму



