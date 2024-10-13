3 невероятных фильма, которые вдохновят каждую женщину

Кино выполняет не только развлекательную цель, оно также может обучать, подбадривать и вдохновлять. В фильмах поднимаются важные темы, в частности, гендерное неравенство, материнство. Если десятки лет назад женщины были мало представлены в фильмах и сериалах, то с недавних пор они становятся главными героинями с сильным характером и целью.

Редакция Кино 24 собрала одни из лучших картин о женщинах и их силу, мотивацию и несравненный ум. Эти фильмы смогут вдохновить продолжать свой путь каждую женщину.

К слову Антирейтинг кино: 5 фильмов, которые стали худшими за всю историю

"Джой"

В центре сюжета – Джой, разведенная женщина, которая пытается обеспечить своих детей и других членов семьи. В этом водовороте она совершенно забывает о своих мечтах и желаниях. После очередной ссоры дома Джой приходит в голову интересная идея. Свое изобретение она хочет не только запатентовать, но и продать. Так женщина начинает собственную бизнес-династию.

"Джой": смотрите трейлер онлайн

В основе фильма – реальная история. Но целью фильма было не так передать идею креативного бизнеса, как показать реалии американских семей и напомнить об идеях феминизма.

"Эрин Брокович"

Фильм рассказывает об Эрин Брокович - матери-одиночке с тремя детьми, которая начинает работать на своего адвоката Эда после того, как проигрывает судебный иск. Эрин берется за расследование: есть ли связь между распространением заболеваний в калифорнийской общине и коммунальной компанией. Женщина обнаруживает, что компания отравляет воду в городе и скрывает это. Она убеждает Эда взяться за это дело.

"Эрин Брокович": смотрите трейлер онлайн

Фильм тоже основан на реальных событиях. Сама Эрин Брокович даже появляется в камео на 10 минуте фильма в роли официантки. Ее имя есть в титрах.

"Дикая"

Лента рассказывает о Шерил Стрейд. Она идет в пешее путешествие и проходит расстояние в 1100 миль, чтобы избавиться от последствий личной трагедии. Шерил недавно развелась с мужем и потеряла мать, поэтому путешествие может дать ей шанс исцелиться от душевных страданий и травм.

"Дикая": смотрите трейлер онлайн

Это экранизация одноименного мемуара той самой Шерил Стрейд. Идея фильма заключается в том, что прошлое невозможно изменить, его можно только принять.