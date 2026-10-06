Не только о любви: 3 фильма о женской дружбе, которые действительно трогают

Есть такая дружба, когда вы раз в месяц отправляете друг другу мемы. А есть такая, когда вы вместе переживаете развод, проваливаете вечеринку, убегаете от полиции или просыпаетесь в Новом Орлеане с очень неудачными решениями за спиной.

Если хочется посмотреть фильм не об очередном любовном треугольнике, а о женщинах, которые поддерживают друг друга даже тогда, когда жизнь явно решила проверить их на прочность, вот три хороших варианта фильмов на вечер от 24 Канала.

"Тельма и Луиза"

Жанр: драма, роуд-муви, криминал

IMDb: 7,6

Тельма – домохозяйка, уставшая от контроля мужа, Луиза – ее гораздо более решительная подруга. Они отправляются в небольшое путешествие, которое должно было стать просто побегом от рутины, но после трагического инцидента превращается в настоящее бегство от закона.

И очень быстро становится понятно: это не столько криминальная история, сколько фильм о двух женщинах, которые впервые позволили себе выбирать собственную жизнь. Просто способ, который они выбрали, мягко говоря, не тот, который советуют семейные психологи.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 87% положительных рецензий критиков и 82% от зрителей. Обозреватели особенно хвалят химию между Джиной Дэвис и Сьюзан Сарандон, а также сочетание свободы, юмора и трагедии.

"Тельма и Луиза": смотреть трейлер

"Образование"

Жанр: комедия

IMDb: 7,1

Эми и Молли всю школу были идеальными ученицами: хорошие оценки, большие планы и почти ноль времени на ерунду. А перед выпуском вдруг узнают, что их одноклассники умудрились и повеселиться, и поступить в хорошие университеты.

Поэтому подруги решают за одну ночь наверстать четыре года пропущенных вечеринок. План, конечно, безупречен – ровно до того момента, когда он начинает воплощаться в жизнь.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 96% одобрительных отзывов от критиков. Его хвалят за остроумный сценарий, искреннюю дружбу между главными героинями и то, что подростковая комедия здесь не превращает девушек в набор стереотипов.

"Образование": смотреть трейлер

"Улётные девочки"

Жанр: комедия, приключения

IMDb: 6,2

Четыре давние подруги отправляются в Новый Орлеан на фестиваль Essence. Когда-то они были неразлучны, но работа, семья и взрослая жизнь сделали то, что умеют лучше всего, – постепенно разнесли всех в разные стороны.

Поездка должна была помочь восстановить дружбу. Вместо этого будут вечеринки, алкоголь, ссоры, романтика и несколько ситуаций, о которых точно не стоит рассказывать родителям за семейным столом.

Что говорят критики: они отнеслись к фильму гораздо теплее, чем может подсказать его рейтинг на IMDb: на Rotten Tomatoes у него 91% положительных рецензий, а зрительский рейтинг составляет 78%. Обозреватели хвалят сильный актерский ансамбль и то, что за максимально бесстыдной комедией скрывается вполне искренняя история о дружбе, пережившей годы.

"Улётные девочки": смотреть трейлер

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