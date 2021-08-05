Актрисы, которые примеряли образ Мэрилин Монро – эпатажной блондинки Голливуда: подборка фильмов

Скандальная жизнь и культовый образ очаровательной блондинки не остается без внимания уже более полвека. Редакция Кино 24 выбрала для вас фильмы о жизни Мэрилин Монро. Какие актрисы перевоплощались в эпатажную блондинку – больше в Кино 24.

Мэрилин Монро успела всего лишь за 15 лет актерской карьеры сняться в 31 картине, получить множество кинопремий, возглавить собственную продюсерскую компанию. Актриса оставила после себя шлейф загадочности и неповторимости – о ней не забывают, а наоборот говорят все с большей откровенностью. Многие из современных красавиц пытались примерить на себя образ Мэрилин Монро, а мы предлагаем вашему вниманию подборку фильмов с актрисами, которые воплотили это желание на экране.

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Фильмы о жизни Мэрилин Монро

1. Ничтожество

Год: 1985

Оригинальное название: Insignificance

Первый и сразу скандальный фильм о Мэрилин Монро пережил свою премьеру в 1985 году под названием "Ничтожество". В экранизации одноименной пьесы британским режиссером Николаса Роуга, образ Мэрилин примерила на себя актриса Тереза ​​Рассел ( "Кафка"). В 1985 году виртуозный байопик был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, но его наградили техническим гран-при от жюри кинофестиваля.

"Ничтожество" 1985: смотрите трейлер фильма

2. Мэрилин и я

Год: 1991

Оригинальное название: Marilyn and Me

Самым удачным перевоплощением образа Мэрилин Монро считается экранная работа Сьюзан Гриффитс. Стоит отметить, что вне фильма "Мэрилин и я" актриса участвовала в различных сериалах и шоу изображая Монро, таких как The American Snitch, "Проблемы роста", "Квантовый скачок", "Темные небеса", "Патруль времени", "Утоли свой энтузиазм", "Защитники". Конечно, самое известное перевоплощение в эпатажную блондинку Голливуда произошло в картине Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", в которой Гриффитс сыграла двойника Мэрилин.

Что до сюжета фильма, то нам рассказывают историю, которая никогда не случилась в реальной жизни, согласно официальным биографам Нормы Джин (Мэрилин Монро). В фильме концентрируется внимание на жизни американского журналиста Роберта Слатцера, который утверждал, что встретил Мэрилин Монро еще до начала ее сногсшибательного успеха в Голливуде, – настаивал, что они были женаты. Фильм не претендует на звание официального байопика об актрисе, но его стоит посмотреть только, чтобы насладиться прекрасными образами Сьюзан Гриффитс.

Добавим, что именно Сьюзан Гриффитс исполнила роль Мэрилин Монро в документальной ленте "С ней" 2012 года.

"Мэрилин и я" 1991: смотрите трейлер фильма

3. Норма Джин и Мэрилин

Год: 1996

Оригинальное название: Norma Jean & Marilyn

Существуют два уникальных факта, которые убедят вас посмотреть этот фильм. Первый, в фильме роль "бриллиантовой" блондинки Голливуда одновременно исполняют две актрисы Эшли Джадд и Мира Сорвино. Кстати, обе получили премию "Золотой глобус" за эту картину. Второй, это байопик можно считать наиболее достоверным, так как он снят на основе книги "Норма Джин: Моя секретная жизнь с Мэрилин Монро", которую написал актер Тед Джордан, один из ближних друзей Монро. Две актрисы на роль Мэрилин выбрали не просто так, а благодаря отображению конфликта самой личности главной героини. Там, где заканчивается Норма Джин, начинается Мэрилин Монро. Недаром кредо фильма звучит так: "Мэрилин Монро была нашей фантазией. Норма Джин была ее реальностью".

"Норма Джин и Мэрилин" 1996: смотрите трейлер фильма

4. 7 дней и ночей с Мэрилин

Год: 2011

Оригинальное название: My Week with Marilyn

Картина считается самым удачным байопиком о жизни Мэрилин Монро. Главную роль в фильме исполнила известная голливудская актриса – Мишель Уильямс, известная своими работами в фильмах "Горбатая гора", "Остров проклятых" и "Веном". Фильм был снят по книге мемуаров Колина Кларка, который был лично с ней знаком, работал с ней на съемочной площадке в 1956 году.

Кстати, на эту роль режиссеры рассматривали таких актрис, как Скарлетт Йоханссон, Кейт Хадсон и Эми Адамс. Но удачно воплотив в жизнь кокетливость и пластичность Мэрилин, Мишель Уильямс получила премию "Золотой глобус", а также была номинирована на "Оскар" за эту роль.

"7 дней и ночей с Мэрилин" 2011: смотрите трейлер фильма