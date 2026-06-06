3 фильма о журналистах, которые вам понравятся

Ежегодно 6 июня отмечается День журналиста. В наше время эта профессия особенно важна, ведь именно медийщики помогают рассказывать миру правду об Украине и российских военных преступлениях.

По случаю праздника 24 Канал подготовил список фильмов о журналистах, которые вам понравятся. Выбирайте, что смотреть на выходных.

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Какие фильмы про журналистов посмотреть?

"Дьявол носит Прада 2" (2026)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Андреа "Энди" Сакс стала успешным репортером в Нью-Йорке после того, как ушла с должности ассистентки Миранды Пристли, главного редактора журнала "Подиум". Неожиданно во время вручения наград журналистам вся редакция узнает, что их уволили. После этого Энди возвращается на прежнюю работу.

Журнал "Подиум" переживает не лучшие времена. Теперь Энди устраивается на должность редактора отдела публицистики. Удастся ли ей вытащить свою начальницу из затруднительного положения?

"Дьявол носит Прада 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секретное досье" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

События разворачиваются в 1971 году. В редакции газет The New York Times и The Washington Post попадают секретные материалы Пентагона, которые раскрывают правду о войне во Вьетнаме.

Полученные секретные материалы могут сильно ударить по американскому правительству. Издательница Кэтрин Грэм и редактор Бен Брэдли хотят, чтобы люди узнали правду, поэтому даже готовы рискнуть.

"Секретное досье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Из 13 в 30" (2004)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

В центре сюжета – тринадцатилетняя Дженна Ринк, которая хочет стать успешной и взрослой. В свой день рождения главная героиня загадывает желание – стать тридцатилетней.

На следующее утро Дженна просыпается в теле 30-летней. Она живет в Нью-Йорке и работает в глянцевом журнале. Однако впоследствии девушка понимает, что взрослый мир не такой, как она представляла.

"Из 13 в 30": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, ранее мы писали о фильмах, которые можно посмотреть под открытым небом.