З нагоди свята 24 Канал підготував список фільмів про журналістів, які вам сподобаються. Обирайте, що дивитися на вихідних.

До теми 4 інтригуючі фільми з високими рейтингами, де журналісти – головні герої

Які фільми про журналістів подивитися?

"Диявол носить Прада 2" (2026)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Андреа "Енді" Сакс стала успішною репортеркою у Нью-Йорку після того, як пішла з посади асистентки Міранди Прістлі, головної редакторки журналу "Подіум". Несподівано під час вручення нагород журналістам уся редакція дізнається, що їх звільнили. Після цього Енді повертається на колишню роботу.

Журнал "Подіум" переживає не найкращі часи. Тепер Енді влаштовується на посаду редакторки відділу публіцистики. Чи вдасться їй витягнути свою начальницю зі скрутного становища?

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"Диявол носить Прада 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секретне досьє" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Події розгортаються у 1971 році. До редакцій газет The New York Times та The Washington Post потрапляють секретні матеріали Пентагону, які розкривають правду про війну у В'єтнамі.

Отримані секретні матеріали можуть сильно вдарити по американському уряду. Видавниця Кетрін Грем і редактор Бен Бредлі хочуть, аби люди дізналися правду, тож навіть готові ризикнути.

"Секретне досьє": дивіться онлайн трейлер фільму

"Із 13 в 30" (2004)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

У центрі сюжету – тринадцятирічна Дженна Рінк, яка хоче стати успішною та дорослою. У свій день народження головна героїня загадує бажання – стати тридцятирічною.

Наступного ранку Дженна прокидається у тілі 30-річної. Вона живе в Нью-Йорку та працює в глянцевому журналі. Проте згодом дівчина розуміє, що дорослий світ не такий, як вона уявляла.

"Із 13 в 30": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, раніше ми писали про фільми, які можна подивитися просто неба.